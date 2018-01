Barrionuevo: “Alfonsín y De la Rúa no terminaron sus mandatos”

Pasó diciembre, pero el fuego político sigue latente. En medio de la ola de detenciones y denuncias contra líderes sindicales por corrupción, Luis Barrionuevo apuntó contra el Gobierno y recordó los estallidos socioeconómicos que culminaron con los gobiernos radicales democráticos. “Alfonsín y De la Rúa atacaron a los sindicatos y no terminaron su mandato”, disparó.

El titular de la Uthgra criticó el rumbo económico y marcó su postura con respecto al diálogo entre la administración de Mauricio Macri y la CGT, cuestionada por su tibieza a la hora de negociar los ajustes. “No hay una reconciliación. Los gremios no somos todos iguales y no se puede generalizar cuando se habla de mafias”, remarcó en una entrevista concedida a la señal TN.

Barrionuevo se distanció de Marcelo Balcedo, detenido en Uruguay y acusado de lavado de dinero y asociación ilícita. Además, denunció los vínculos entre el titular del Seome y el ex candidato presidencial del Frente para la Victoria: “Estaba vinculado con el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Balcedo afilió gente de forma compulsiva, pero (Scioli) lo sabía”.

“El Gobierno no encuentra el rumbo, privilegia la timba financiera y no vienen las inversiones. Que se hagan cargo y que no nos ataquen a nosotros. Quienes lo hacen le muerden la cola al león y terminan mal”, apuntó, al tiempo que desestimó muchas de las acusaciones que pesan sobre otros líderes gremiales: “Carecen de fundamento”.

Aunque aseguró que “no hay ningún problema” con el proyecto elevado por la diputada radical Soledad Carrizo para limitar los mandatos de los dirigentes gremiales, el ex diputado hizo foco en la inflación estimada por el Gobierno para el 2018 y calentó la previa de las negociaciones paritarias.

“No habrá un techo del 15 por ciento. Yo no lo voy a hacer. Falta mucho para ponernos a negociar. Y si quieren limitar los mandatos, que pongan una fecha. ¿Cuánto más puedo durar frente a mi gremio? No tengo problema con ese proyecto, que se trate en el Congreso”

, cerró.