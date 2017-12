CFK volvió y desafió al Senado a tratar su desafuero: "Voy a discutir todo"

En su primera intervención como senadora, Cristina Fernández de Kirchner aseguró que no es necesaria la conformación de la Comisión de Asuntos Constitucionales para que la Cámara alta trate el desafuero ordenado por el juez federal Claudio Bonadio y confirmado por la Cámara federal porteña, en el marco de la causa que investiga el encubrimiento del atentado a la AMIA en la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

Durante la sesión en la que el Senado tiene previsto tratar el Presupuesto 2018, la ex presidenta cuestionó la “celeridad” con la que ingresó el pedido de desafuero a la Cámara alta, y señaló que por una cuestión reglamentaria no es necesaria la conformación de la comisión de Asuntos Constitucionales, y que el pedido podría ser tratado sobre tablas en el recinto.

Cristina arribó al Senado y pidió una cuestión de privilegio para criticar con dureza al Gobierno.

“No hace falta constituir ninguna comisión, la reforma de la ley de desafuero, del año 2000, establece un procedimiento reglamentario pero no necesariamente es el que se debe llevar a cabo. Cualquier cuestión puede ser tratada sin ningún despacho de comisión. Con dos tercios de la cámara, sin necesidad de ningún despacho (de comisión)”, desafió Cristina.

En otro tramo de la cuestión de privilegio le recordó a la presidenta de la Cámara, Gabriela Michetti, que había sido sobreseída de una denuncia por la firma de un memorándum con Qatar, en 2016. Además, denunció que hubo un “mecanismo mafioso” durante la sesión en la que Diputados aprobó la reforma previsional. “Una diputada por Chubut mostró un chat en el que un funcionario del Gobierno nacional le decía al gobernador ‘tu diputada no está sentada’, con una foto de la banca”, señaló la senadora.

El cruce con la presidenta de la Cámara se reiteró en varias ocasiones, cuando Michetti le reprochó por la extensión del plazo disponible para cuestiones de privilegio. Cuando finalizó Cristina, la vicepresidenta le recordó: "Yo no firmé el memorándum con Qatar".

Cristina regresó al Senado con durísimas críticas al Gobierno de Mauricio Macri.

Antes, la ex presidenta remarcó: "No me gusta el Gobierno que ustedes hacen, eso no significa que usted deje de ser vicepresidenta y Macri presidente. Yo voy a discutir todo. Ni mi presencia iba a ser el talismán, ni tampoco la presión iba a tapar lo que la gente opina de determinadas medidas, hay cosas que no se explican desde las estrategias, sino de las cosas que produce la política en la sociedad", señaló, en referencia a las protestas por la reforma previsional.

Por último, aseguró: "Estamos ante una fuerte amenaza de limitar la representación popular en el Parlamento, recurriendo a métodos, procedimientos y formas que creíamos desterradas de la política argentina".