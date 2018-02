Causa Ciccone: Núñez Carmona denunció al juez Lijo y pidió su "remoción"

En las últimas horas, José María Núñez Carmona -amigo y socio del ex vicepresidente Amado Boudou- decidió presentar una denunció ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Ariel Lijo, quien había ordenado su detención en noviembre del año pasado. En concreto, el hombre ligado al Caso Ciccone pidió “la remoción del Sr. Magistrado por mal desempeño de su cargo”.

Así salía Núñez Carmona de prisión.

El pasado 11 de enero, el socio de Boudou obtuvo la libertad tras ser excarcelado en un fallo dividido de la Cámara Federal porteña y abandonó el Penal de Ezeiza pasadas las 22, donde cumplía la prisión preventiva ordenada por el juez federal Ariel Lijo en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito, donde se lo acusó por asociación ilícita y lavado de dinero.

Entre los principales argumentos que utilizó Núñez Carmona para pedir la destitución del juez Lijo, sostiene que se lo privó "de forma ilegítima" de su libertad durante 70 días. Sin ir más lejos, el socio de Boudou asegura que Lijo pidió su detención justo cuando el Consejo de la Magistratura le abrió una denuncia por “cajonear” expedientes.

En ese contexto, en la denuncia se establece que “el Sr. Juez (por Lijo) había utilizado subrepticiamente la declaración del Sr. Alejandro Vandenbroele –prestada el 15 de noviembre ante el Sr. Fiscal- para pretender otorgarle un viso de legalidad a las detenciones que sin fundamento alguno había decretado el 3 de noviembre de 2017”.

El juez federal Ariel Lijo.

Al mismo tiempo, la defensa de Núñez Carmona manifiesta que el magistrado “pretende imputar hechos que no ha podido individualizar aún”, pese a que el magistrado se muestra convencido de que existen: “como un cheque en blanco de la imputación”.

Por otra parte, Núñez Carmona señaló que su imputación es un “disparate” y que podría ser considerada hasta “graciosa” sino fuera que la decisión de ponerlo tras las rejas lo privó durante más de dos meses de su libertad.

“¿Entonces cómo puede ser que el Sr. Juez sostenga que la asociación ilícita habría cometido el ilícito allí investigado? La respuesta es un misterio, como todo lo que ha hecho el Sr. Juez en esta causa desde el pasado 3 de noviembre”, remarca en el escrito.

Y agrega: “Hubo una ´desesperación´ a la hora de ordenar la detención en donde ´se pretendió incluir, como si trata de un licuado de frutas, cuanto hecho se pudiera, sin siquiera discriminar aquellos que nunca pasaron por las manos del Sr. Magistrado´”.

Boudou también fue detenido por orden del juez Lijo.

Por último, en el escrito presentado ante el Consejo de la Magistratura, el hombre investigado en la causa Ciccone sostiene que al momento de su detención, sobre la mesa del comedor se hallaban distintas escrituras, resúmenes de cuentas, balances de empresas y declaraciones juradas ante AFIP que las fuerzas de seguridad prefirieron obviar.

“Las fuerzas de seguridad no secuestraron un solo papel, simplemente me detuvieron y me trasladaron al Destacamento correspondiente. Es decir al Sr. Juez no le importaba absolutamente nada secuestrar un solo papel de mi domicilio en pos de ´la investigación´, solo le importaban las detenciones. ¿Documentación? ¿Para qué? A ver si todavía la mentira se develaba enseguida”, cerró.

Nuñez Carmona dijo que en la cárcel le bajó el colesterol.

Entre los argumentos por los cuales Nuñez Carmona obtuvo la excarcelación, la Cámara Federal porteña consideró que la causa "transcurrió a un ritmo carente de dinamismo" y que tampoco se vio acompañada de una correlativa actividad jurisdiccional que la respaldara".

También responsabilizaron por esto al fiscal de la causa, Jorge Di Lello, ya que "la prueba con la que se detuvo a Boudou constaba en la causa hace cinco años ", indicó Pociello Argerich.