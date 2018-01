Claves de la semana: la inflación se le fue de las manos al Gobierno y Boudou, libre

1. La inflación cerca del 25%, lejos de las expectativas del Gobierno El Gobierno esperaba cerrar el año en 20% pero otra vez se le fue de las manos. El índice de Precios al Consumidor de diciembre fue del 3,1% según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De este modo, el año cerró con un 24,8%, una cifra más alta de la esperada.

Esto echa por tierra los últimos recálculos de inflación del gobierno que hablaban de un índice cercano al 20% para el final de 2017.

2. La Cámara Federal dejó en libertad a Amado Boudou

El ex vicepresidente estaba preso desde el 3 de noviembre pasado.

El ex vicepresidente Amado Boudou fue dejado en libertad el viernes por la tarde por la Cámara Federal que hizo lugar a la apelación presentada por sus abogados defensores.

El ex ministro de Economía ya había sido beneficiado por el mismo tribunal el jueves en la causa por la que se lo había detenido el 3 de noviembre por orden del juez federal Ariel Lijo por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Pero el tribunal debía resolver además la apelación en otra causa, en la que fue procesado por presunta malversación de fondos, por el desvío en el gasto de viáticos cuando viajó a Francia como ministro de Economía. Esa cuestión fue resuelta el viernes por los mismos jueces que habían fallado en favor del ex vicepresidente ex ministro de Economía y resolvieron revocar la prisión preventiva

3. Cae la imagen de Mauricio Macri, tras las reformas económicas

Macri perdió 10 puntos de imagen política en diciembre.

Las encuestas marcaron un brusco descenso en la imagen de Mauricio Macri luego del impulso del polémico paquete de reformas durante los últimas semanas de 2017. Con especial impacto de la puesta en marcha de la modificación en los haberes jubilatorios, la pérdida de capital político, fue el costo que tuvo que pagar.

Según una encuesta realizada a pedido de sus asesores, la imagen presidencial cayó cerca de 10 puntos en diciembre, generando gran preocupación en la Casa Rosada.

4. El Gobierno dicta un megadecreto anti burocracia

El ministro de Producción Francisco Cabrera es uno de los impulsores del megadecreto.

El Gobierno emitió un megadecreto que incluye 170 medidas que buscan “desburocratizar y simplificar” el funcionamiento del Estado. Así modificarán un centenar de leyes e impulsarán una serie de cambios sensibles en la mayoría de los organismos y oficinas públicas.

El extenso decreto de 84 páginas modifica y regula más de un centenar de actividades, como la exportación de obras de arte, el tráfico aéreo, la obtención de marcas y patentes, las inversiones que podrá realizar el Fondo de Garantías de Sustentabilidad y hasta cómo serán las licitaciones de hasta 100 millones de pesos.

5. Vidal apunta al juego: cierra tres casinos y licita tragamonedas

La gobernadora de la Provincia y su cruzada contra el juego.

La provincia de Buenos Aires tendrá tres casinos menos y sólo quedarán en funcionamiento nueve. El 31 de diciembre había cerrado sus puertas el casino de Valeria del Mar y en los próximos meses se sumarán el de Necochea y el de Mar de Ajó. El contrato entre la Provincia y esos casinos llegó a su fin y la gobernadora María Eugenia Vidal decidió darlos de baja. Lo mismo ocurrirá con el bingo de Temperley, que administraba la empresa Codere y planeaba mudarse a Puente La Noria.

La Provincia decidió, sin embargo, cerrar también los juegos de paño, que no se pueden privatizar por mandato constitucional. Los empleados de Lotería de la Provincia serán reubicados en casinos cercanos.

6. Investigarán a la familia Moyano por lavado y evasión

Los Moyano son investigados por pagos de empresas por $100 millones.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció presuntas maniobras de lavado de dinero entre una serie de empresas cercanas al sindicato de Camioneros que comanda el ex jefe de la CGT, Hugo Moyano. Surge después de que la Unidad de Información Financiera (UIF) revelara que investiga pagos por $100 millones entre empresas vinculadas al gremialista y Camioneros.

La denuncia fue presentada ante el juez en lo Penal Económico Rafael Caputo. Los delitos que se investigan son los de evasión impositiva, presunto lavado de dinero a través de una compleja red de empresas, cuentas y depósitos que datan desde 2008, y que incluía compras de inmuebles.

7. Detuvieron a la cúpula de la UOCRA de Bahía Blanca

Humberto Monteros fue detenido por supuesta extorsión a empresarios.

El secretario general de la delegación de la UOCRA de Bahía Blanca, Humberto Monteros, fue detenido en su casa de Monte Hermoso, acusado de liderar una asociación ilícita encargada de extorsionas a empresarios. Además, fueron apresado nueve integrantes de la cúpula local.

Durante el operativo se secuestraron 3 bolsos con dinero "en pesos, dólares y euros". En total, se contabilizó $ 5.252.000 millones y casi US$ 100.000.

8. El submarino habría implosionado en 40 milésimas de segundo

La inteligencia de los Estados Unidos fue concluyente sobre el final del submarino.

El submarino ARA San Juan sufrió una implosión a 400 metros de profundidad el 15 de noviembre último, la última vez que se tuvo contacto, y fue de tal magnitud que todos sus ocupantes murieron en el acto.

Así lo sostiene un informe producido por una oficina de inteligencia de la Armada de los Estados Unidos, según pública el diario francés Le Figaro, y agrega que la explosión ocurrió en 40 milésimas de segundo.

El evento fue de tal magnitud, que los marinos no pudieron hacer nada. "No sufrieron, no se ahogaron". Su muerte fue instantánea ", dice el informe de la ONI.

9. Modifican la ley de ética pública para evitar conflictos de intereses

La nueva ley de ética pública será más exigente con jueces fiscales y legisladores.

El Gobierno prepara nuevas exigencias en la ley de ética pública, entre las que se establece que los funcionarios públicos deberán declarar los bienes de sus parejas, desprenderse de sus acciones y bienes antes de asumir y restringir la actividad privada previa a su asunción.

La iniciativa no sólo involucra al Presidente y a sus ministros, sino también a jueces, fiscales, diputados y senadores. En rigor, el proyecto busca controlar los conflictos de intereses y transparentar los bienes de los funcionarios. Lo cierto es que el Gobierno tiene diversos hombres de negocios que saltaron de las grandes empresas a la administración pública y cuya actividad pude haber generado ciertas irregularidades.

10. Fernando le tenía miedo Nahir: las pruebas la complican

La entrerriana cada vez más complicada.

"Me empezó a dar la cabeza contra la pared", escribió Fernando Pastorizzo a un amigo cuando le detallaba cómo había sido golpeado por Nahir Galarza. Luego envió un audio en el que se lo escucha llorar mientras relata lo que sufrió. La charla es reveladora para la Justicia y comprueba el ataque que sufrió en un boliche por parte de su ex novia junto a una amiga horas antes de Año Nuevo.

El celular de Fernando estaba encriptado por su sistema de seguridad pero finalmente los expertos informáticos lograron acceder al sistema. En cada frase se denota el temor del joven. Incluso el temor que sentía por el padre de quien había sido su novia durante años.