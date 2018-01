Cristina y Timerman pidieron la revisión del procesamiento por el pacto con Irán

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman solicitaron que se habilite la feria judicial durante enero para que la Cámara Federal de Casación revise sus procesamientos por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA con la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, por el que varios ex funcionarios fueron detenidos el 7 de diciembre pasado.

La defensa de Cristina y Timerman, a cargo de la abogada Graciana Peñafort, buscará que la Cámara revise la resolución del juez federal Claudio Bonadio, que el 7 de diciembre pasado procesó con preventiva a ambos, aunque en el caso del ex canciller era en prisión domiciliaria - fue excarcelado la semana pasada para poder tratar el cáncer que padece -, y en el caso de la ex mandataria pidió su desafuero al Senado de la Nación.

Bonadio procesó a CFK, Timerman y otros ex funcionarios por encubrimiento en el atentado a la AMIA.

Si la Cámara Federal de Casación acepta el pedido, podría abocarse a revisar el fallo de Bonadio durante las próximas dos semanas, ya que se trata de la sala de feria, que en los próximos 15 días está integrada por los camaristas Eduardo Riggi y Ángela Ledesma.

En diciembre la Cámara Federal había confirmado el procesamiento y las preventivas ordenadas por Bonadio a Cristina, Timerman y el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; el ex dirigente piquetero Luis D’Elía, el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche, y el supuesto nexo con Irán, Jorge “Yussuf” Khalil.

La ex presidenta no fue detenida por contar con fueros parlamentarios.

La defensa de Cristina y Timerman busca que el pedido sea tratado por el máximo tribunal penal en las próximas dos semanas dentro de la feria judicial. Ocurre que al tratarse de una causa en la que hay detenidos, el Tribunal de Apelaciones intermedio concedió las apelaciones a su decisión, para que la causa pase a la Cámara de Casación.

Mientras tanto, Cristina continúa libre y se encuentra en la provincia de Santa Cruz, donde pasó las fiestas. Sobre ella continúa vigente el pedido de desafuero y posterior detención ordenado por Bonadio, aunque por el momento su tratamiento parece lejano en el Senado.

En cambio Timerman fue excarcelado la semana pasada por orden del juez federal Sergio Torres por razones humanitarias debido a su estado de salud, con el objetivo de que pudiera viajar a los Estados Unidos para tratar el cáncer que padece, y luego de que ese país le revocara la visa. Ahora el ex funcionario está a la espera de que Estados Unidos revea su decisión.