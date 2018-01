D'Elía habló desde Marcos Paz: "Entre el pabellón y mi barrio no hay diferencia"

El ex líder piquetero Luis D’Elía relató cómo es la vida en el penal de Marcos Paz en el que se encuentra detenido hace poco más de un mes, en el marco de la causa que es investigado por encubrimiento del atentado a la AMIA en la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, en 2013. “Hago tareas comunes, con presos comunes; entre el pabellón y mi barrio no hay ninguna diferencia”, detalló.

D’Elía quedó detenido por orden del juez federal Claudio Bonadio el 7 de diciembre pasado. Esa mañana, además, cayeron el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y el supuesto nexo con Irán, Jorge “Yussuf” Khalil. El ex canciller Héctor Timerman también fue detenido, aunque bajo un régimen de prisión domiciliaria. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner también tenía orden de captura, aunque por los fueros parlamentarios no quedó tras las rejas.

En declaraciones a Radio Con Vos, D’Elía remarcó que “lo que se vive en el penal es similar a lo que sucede en cualquier barrio humilde”, y explicó que se encuentra “en un pabellón común, haciendo tareas comunes, con presos comunes”. “Pasé dos fechas complicadas, como la Navidad y el Año Nuevo. Vivo todo esto como un retiro espiritual”, agregó el ex líder piquetero.

Desde la cárcel, D’Elía no se ahorró críticas hacia el Gobierno de Mauricio Macri. Repitió que es un “preso político” y que se encuentra tras las rejas “por una causa justa”. “Estoy acá por un memorándum que nunca firmé ni voté”, agregó el creador del partido MILES. En esta línea, destacó que en la causa AMIA “todavía no hay culpables, pero sí hay condenados periodísticos, no judiciales”.

D’Elía contó que recibió visitas de varios dirigentes, entre ellos del ex vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, y que hay una lista con 270 personas que solicitaron ir a verlo a la prisión pero que no les permitieron ingresar al penal.

En línea con las críticas hacia el Gobierno, denunció que “la plata que tenía (José) López se la dio Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri”, y remarcó: “Pedir la renuncia de alguien no es un acto sedicioso, los que salieron a cacerolear hace unos días eran los votantes de Macri. Que haya gente en mi barrio que lo vote me da bronca”.

Por último, señaló que no se encuentra detenido por una causa de corrupción, y sostuvo que “los verdaderos delincuentes no están en la cárcel”. “La cárcel es para los pobres, acá hay gente presa por robar una rueda”, reclamó el ex dirigente piquetero.