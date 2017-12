Denuncia de Nisman: confirman el pedido de desafuero y prisión para CFK

El juez federal Claudio Bonadío había procesado como coautores del delito de “traición a la Patria” a la ex presidenta Cristina Kirchner, su ex canciller Héctor Timerman y su ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini. Para el magistrado, los tres impulsores de la firma Memorándum de Entendimiento con Irán por el Caso AMIA “traicionaron a la Nación Argentina”.

Bonadio pidió el desafuero y la detención de Cristina.

Este jueves, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah avalaron la decisión del juez Bonadio y mantuvieron las prisiones preventivas que había dictado el magistrado. De esta manera, sigue en pie el pedido de desafuero para la senadora Cristina Kirchner. En esa línea, la Cámara Federal mantiene el delito de "encubrimiento agravado", pero desestimó el de "traición a la Patria.

Cristina y Zannini, cuando eran Gobierno.

Por otra parte, seguirán vigentes las detenciones de Timerman, por su delicado estado de salud fue beneficiado con prisión domiciliaria, Carlos Zannini, Luis D'Elía, Fernando Esteche y Youssef Kahlil.

Esto se da en el marco de la investigación de “un plan criminal" para que los responsables del atentado a la AMIA "pudieran sustraerse de la acción de la justicia y para liberarlos de toda responsabilidad penal por dichos hechos".

Luis D’Elía, en los tribunales de Comodoro Py

Los delitos confirmados por los jueces son los de "estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado". No así, la calificación impuesta por Bonadio de "traición a la Patria". Por otra parte, la Cámara también ratificó el embargo por 50 millones de pesos que le dictó el magistrado como coautora de "encubrimiento agravado y estorbo" de la justicia

En esa línea, los camaristas discreparon con la calificación en el delito de traición a la patria, por entender que ese ilícito requiere de una situación "de guerra" y que la “ declaración de guerra –por acto formal o mediante acciones determinadas- es confiada por la Constitución Nacional a los poderes políticos, que tienen reservada cualquier decisión relativa a su iniciación y duración".

De esta manera, aclararon que la calificación es provisoria durante la instrucción y que el tema puede volver a ser discutido en el debate, si así lo promueve una parte acusadora.

Cristina tiene fueros que evitan que quede detenida.

A principios de diciembre, Bonadio había procesado con prisión preventiva a Cristina Fernández de Kirchner y pidió su inminente desafuero al Senado de la Nación. La resolución se produjo en el marco de la causa que investiga el supuesto encubrimiento a Irán en el atentado a la AMIA, expediente por el que fueron y siguen detenidos D'Elía, Zannini y Yusuff Khalil.

Para el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, existió un plan criminal para dotar de impunidad a los acusados iraníes por el atentado a la sede de la AMIA. Todo esto comenzó con la denuncia del fiscal Alberto Nisman, quien fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero, horas después de la acusación.

La ronda de indagatorias se inició el 17 de octubre, fecha en la que declaró el ex canciller Héctor Timerman, y terminó el 26 de ese mes con la declaración de la ex presidente. En el medio, fueron indagados también el espía Ramón Allan Bogado, el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y otros ex funcionarios kirchneristas.

Bonadio había determinado que el atentado a la AMIA fue un acto de guerra.

Con respecto a Alan Bogado, los jueces dieron por desistida la apelación porque el abogado defensor no se presentó a sostener el recurso ante la Cámara. A partir de ahí, quedó firme su procesamiento. "El Tribunal dio por desistida la apelación de la defensa de Ramón A. Bogado", remarcaron en el escrito presentado este jueves.