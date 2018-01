Denuncian a Triaca por nombrar a su empleada en el gremio del "Caballo" Suárez

¿Cuál es el colmo del ministro de Trabajo? Ser denunciado por tener empleados en negro. Algo así es lo que ocurre con el ministro Jorge Triaca, quien hoy fue denunciado por los abogados de Omar "Caballo" Suárez el sindicalista acusado de extorsión y fraude cuando era titular del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

Los abogados Carlos Broitman y Alejandro Argibay Molina hicieron una presentación en la causa por la cual fue detenido el gremialista y por la cual se dispuso la intervención del SOMU, que tramita en el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.

Los abogados pidieron que la Justicia cite como testigo a Sandra Heredia, quien ayer reveló que trabajaba como casera en una quinta de la familia Triaca y que fue echada de su trabajo, mediante un mensaje de audio en el que el ministro la insultaba y le ordenaba que no volviera.

Triaca y Heredia, cuando todo estaba bien.

Pero además se supo que Triaca la había dado empleo en el sindicato cuando el SOMU se encontraba intervenido por decisión del juez y del Ministerio.

"¡Sandra no vengas, eh! No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. ¡Sos una pelotuda!", fue el lamentable mensaje de audio de WhatsApp que le envió el funcionario nacional a Heredia.

"Utilizaban al gremio para pagar sueldos de empleados del ministro Triaca, ya hicimos una denuncia penal. Ya se está investigando porque hay otros funcionarios que utilizaron al SOMU para pagar sueldos", dijo el abogado en declaraciones a Radio 10.

"Esto podría ser un escándalo 100 veces mayor de lo que se le acusa al ´Caballo´ Suárez. Hablan de transparencia, entonces que investiguen a Triaca", destacó.

#URGENTE Sandra Heredia confirmó @radioconvos899 que era la casera de la quinta de Jorge Triaca, que el ministro de Trabajo la "colocó" en un puesto en el SOMU y que tenía más de la mitad del sueldo en negro.



¿Los medios? Siguen sin decir nada.pic.twitter.com/0TbI1EvvjL — Juan Amorín (@juan_amorin) 16 de enero de 2018



Y anticipó: "Quiero ser muy precavido, pero la semana que viene tendremos novedades sobre este asunto".

El propio ministro reconoció esta mañana que habían nombrado a Heredia en el sindicato, pese a que no tenía experiencia ni ninguna vinculación con la actividad marítima.

"Se le ofreció hacerse cargo de esa delegación, lo hizo muy bien y lo sigue haciendo, y cesa su contrato cuando cesa la intervención. No tiene nada que ver con una compensación a su trabajo y a ninguna otra cuestión", admitió Triaca en declaraciones a Radio Mitre.

"Yo estoy trabajando en el SOMU, soy delegada interventora de ahí. Triaca me colocó ahí el 1° de abril de 2017, con contrato hasta el 12 de febrero. Pero mi prioridad era la quinta de Triaca", explicó Heredia en una entrevista.

Heredia fue nombrada en el sindicato del "Caballo" Suárez.

"Heredia denunció que cobraba parte de su sueldo en negro y a través del SOMU y que Triaca le blanqueó una parte de sus haberes `15 días antes de las elecciones de 2015´", remarcaron los abogados de Suárez en la presentación.

"Todo empezó un sábado cuando no llegué a tiempo para abrirle la puerta y Triaca se enojó. Quiero aclarar que no es que no fui, solo me retrasé diez o quince minutos porque al salir justo con el tiempo, se me atrasó el colectivo y no llegué algunos minutos antes que él llegara, como hacía siempre", dijo Heredia el sitio OPI Santa Cruz.

"Realmente me puse muy mal porque no me lo esperaba de él -remarcó la ex empleada del ministro-. Yo he sido siempre una persona fiel, respetuosa y reservada; nunca le dije que no, ni puse justificaciones para no hacer algo y sabiendo todo lo que me cuesta moverme y cumplir con mis trabajos, me envió un audio con este insulto, que creo no merecer. Nunca me había enviado un audio, fue el primero y lo que me dijo me dolió mucho".