Despidos en la TDA: los trabajadores denuncian "extorsión" en las tratativas

Continúa el reclamo de los trabajadores de la Televisión Digital Abierta (TDA), que esta semana denunciaron el despido de 180 personas e hicieron una protesta en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde tiene oficinas el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos, Hernán Lombardi. Desde ese organismo explicaron que la continuidad de la TDA no está en riesgo, aunque reconocieron que se desarticulará el CIARA, la unidad que genera contenidos.

Esta semana fueron notificados de que 180 trabajadores no continuarán en el organismo a partir de 2018. Hubo una serie de encuentros entre delegados y autoridades del organismo, aunque denuncian que fue en un contexto “extorsivo”. “Nos ofrecen unos meses más de sueldo. La idea era que termine el año y que nos fuéramos a nuestras casas”, señaló el delegado Nicolás Tabárez, en diálogo con BigBang.

Los trabajadores hicieron una protesta en el CCK.

Cerca de Lombardi explicaron a este medio que se encuentran en una instancia de negociación con los trabajadores, aunque evitaron dar mayores precisiones acerca de cuál sería la oferta. Los trabajadores destacan que entre los despedidos hay cuatro mujeres embarazadas o que fueron madres recientemente.

Según Tabarez, la oferta incluiría una extensión de tres y cuatro meses en los contratos, que abarcaría a todo el personal afectado por la medida. En total son 160 trabajadores del rubro televisivo y otros 20 que realizan otro tipo de tareas, como por ejemplo administrativas y de recursos humanos. Del total, sólo entre diez y doce tienen un contrato que se renueva anualmente de manera automática. Los demás son monotributistas, que en algunos casos trabajan bajo esa modalidad hace siete años.

“Yo facturo hace cinco años. Tengo cuatro talonarios, con facturas que son iguales. Es fraude laboral. De los 180, 160 están en esa condición”, explicó Tabarez, quien criticó que el Estado cometa esa irregularidad. “Es una política de reducción del empleo”, lamentó el delegado, que desde hace cinco años cumple funciones como sonidista.

En un comunicado, el Sistema Federal de Medios habló de "adecuación de recursos humanos".

Días atrás, el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos emitió un comunicado en el que negó que la TDA fuera a cerrar, aunque reconoció que habrá una “adecuación de los recursos humanos, económicos y materiales”.

Para eso, según detallaron, se desarticulará “la unidad de generación de contenidos del ex programa denominado CIARA”, que describieron como una “costosa estructura de recursos humanos y técnicos para la producción, posproducción, archivo y emisión de contenido audiovisual que fue concebida por el ex Ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio De Vido en un contexto muy diferente al actual”.

Un grupo de trabajadores recordó además que, un mes y medio atrás, durante una entrevista radial, Lombardi había asegurado que “en los próximos años habrá muchísimas oportunidades para los comunicadores”.

En este sentido, el delegado Tabarez aclaró: “Trabajé 15 años haciendo cine. El INCAA no tiene presupuesto para 2018. En los medios hay despidos masivos. Yo no soy religioso, pero la promesa de la vida mejor después del sacrificio no me sirve: tengo dos pibes a los que darles de comer”.