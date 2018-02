Dirigentes de los "tres peronismos" se reúnen en busca de la unidad perdida

El encuentro de esta tarde será el primer paso oficial hacia la reconstrucción, en un camino que, coinciden dirigentes y analistas, será complejo y por demás sinuoso. Con el foco puesto en la unidad del peronismo, representantes de los tres sectores identificados con el PJ se reunían esta tarde, con el objetivo puesto en avanzar en un frente de cara a las elecciones de 2019.

Sin embargo, se trata del segundo round en el complejo sendero en busca de la unidad: días atrás Cristina Fernández de Kirchner se reunió con su ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien durante la última campaña legislativa jugó un rol fundamental en el espacio que lideraba el ex ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Tras ese encuentro secreto, el propio Fernández fue claro y concreto: “Con Cristina no alcanza, pero sin ella no se puede”.

Para Alberto Fernández, "con Cristina no alcanza y sin ella no se puede".

A la convocatoria de esta tarde se sumó también el ala massista del peronismo. El epicentro es la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). Se describe como una jornada de discusión y fue convocada la militancia. Allí estarán presentes los diputados Agustín Rossi y Felipé Solá; y el propio Fernández.

Si bien es el primer encuentro oficial y público, las reuniones entre dirigentes de los tres sectores vienen ocurriendo desde hace varios meses, sobre todo luego de la derrota peronista en las elecciones legislativas; y más aún a partir del caliente debate por la reforma previsional.

El peronismo atraviesa un complejo presente: a las tres derrotas consecutivas en las elecciones (2013, 2015 y 2017), se le suma la difícil situación judicial de varios ex funcionarios de la administración K. Pero además, por la falta de un liderazgo claro y concreto por fuera de la figura de la ex presidenta.

El objetivo del encuentro es lograr un primer paso hacia la unidad del peronismo.

Entre los dirigentes que participaban del encuentro de esta tarde se encontraban los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y de San Juan, Sergio Uñac, un hombre que hasta hace poco tiempo mantenía una fluida relación con la Casa Rosada, que se enfrió en los últimos meses. El presidente del PJ, José Luis Gioja, y su par bonaerense, Gustavo Menéndez, también eran de la partida.

El encuentro toma otro tono, sobre todo si se tiene en cuenta que en menos de dos semanas se concretará la marcha convocada por el jefe del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, a la que adhieren sectores de la CGT, las dos CTA, organizaciones sociales, el kirchnerismo y un sector del PJ.

“Tenemos que hacer esfuerzos para que en el 2019 exista una alternativa que represente una mirada distinta a la que hoy le ofrece Cambiemos a los argentinos”, lanzó Rossi, quien en diálogo con radio Cooperativa sostuvo que la oposición tiene la “responsabilidad de generar consensos para formar un frente que sea alternativa de gobierno”, y remarcó que “los liderazgos los ratifica el pueblo y las PASO son una buena herramienta para eso”.

Otros tiempos. Antes, juntos. Ahora, enfrentados y en busca de la unidad.

En una línea similar se había expresado Fernández durante una entrevista con FM La Patriada esta semana, en la que señaló que “todos los peronistas deben entender que con Cristina no alcanza pero sin Cristina no se puede”. En ese mensaje de llamado a la unidad, el ex jefe de Gabinete sostuvo que la ex mandataria “comprendió que nadie puede proscribir al otro”.