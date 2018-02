El Gobierno defiende a Chocobar: “La mayoría quiere la pena de muerte”

Desde que Mauricio Macri recibió a Luis Chocobar, el oficial de la Policía Local de Avellaneda que mató de un disparo a un delincuente que apuñaló diez veces a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca, la polémica se instaló dentro y fuera de las redes sociales y abrió un interrogante: ¿Chocobar actuó dentro o fuera de la ley?

Poco después de que el mandatario hiciera público su apoyo frente al accionar del policía, se dio a conocer el video en el que se lo puede ver a Chocobar disparándole por la espalda y en plena huida a Juan Pablo Kukoc, quien falleció cinco días después en el Hospital Argerich.

Mauricio Macri recibió junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a Chocobar.

Son muchos los miembros del actual Gobierno los que salieron a respaldar al agente de la Policía Local de Avellaneda, pero seguramente la defensa más polémica estuvo a cargo de Jaime Durán Barba, el asesor del presidente Mauricio Macri. "Ningún país del mundo se ha derrumbado porque un policía persiga un delincuente, eso pasa todos los días en todos los países", expresó.

El asesor ecuatoriano sostuvo que la gente quiere "pena de muerte".

En diálogo con Radio Con Vos, el asesor ecuatoriano salió a opinar respecto a la controversia sobre el caso de Chocobar y lo minimizó: "Creo que la Policía está para detener a los delincuentes y no para abrazarlos. No me interesa el tema". Según explicó, desde Cambiemos realizaron varias encuestas –el tema que domina- para medir la “angustia” ante un delito.

Fue entonces que opinó: “Hay mucha gente que siente sobre todos los sectores populares que no pueden salir de la casa y que la matan en la esquina. La situación de la seguridad es desesperante. La gente lo que pide es que se reprima brutalmente a los delincuentes”.

En ese marco, Durán Barba aclaró no estar de acuerdo con esa idea y explicó: “Hemos hecho encuestas en Argentina, México, Brasil, Guatemala y Ecuador, y la inmensa mayoría de la gente quiere pena de muerte. La gente está desesperada con el delito y no puede estar contenta con que los delincuentes tengan más derechos que los policías".

En sintonía con los dichos del asesor presidencial, también la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, reiteró el respaldo a Chocobar y sostuvo que el gobierno de Cambiemos está modificando la "doctrina" que establecía que si un policía disparaba en un enfrentamiento, iba preso.

"Una mirada que tiene nuestro Gobierno que es que las fuerzas de seguridad no son, como durante muchos años fueron, las principales culpables a la hora de un enfrentamiento. Estamos cambiando esta doctrina, la doctrina de la culpabilidad hacia el policía, cuando el policía siempre era el culpable", dijo Bullrich en declaraciones a radio Con Vos.

En ese marco, la funcionaria indicó que Mauricio Macri “avala esta idea en la persona de Chocobar". En esa línea, Bullrich subrayó que el policía bonaerense -quien fue procesado y se lo embargó por 400 mil pesos- actuó "de acuerdo a todos los protocolos" y explicó que durante su gestión "se homogeneizó (en esa dirección) el modelo policial en todo el país".

Junto al Presidente @mauriciomacri recibimos al policía Luis Chocobar que salvó a un turista de la muerte. Actuó en cumplimiento de su deber de Policia y así debe ser interpretado. Queremos defender a los Policías que cuidan a la gente y no que terminen acusados o presos pic.twitter.com/reV9qCAMlt — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 1 de febrero de 2018

Asimismo, la ministra aseguró que el Gobierno "está construyendo la doctrina de que el Estado es el que realiza las acciones para impedir el delito". "El principio es invertir la carga de la prueba que se había hecho doctrina según la cual policía que estaba en un enfrentamiento, policía que iba preso", insistió la ministra de Seguridad de la Nación.

De esta manera, ratificó que el Gobierno "está cambiando esa doctrina" y lamentó que "haya jueces que no lo entienden", al tiempo que adelantó que "se cambiará el Código Penal y vamos a sacar la figura de legítima defensa para las fuerzas policiales, porque consideramos que solo cabe en ínfimos momentos".

Según Bullrich, la policía "en un enfrentamiento, aparecía como victimaria y esta doctrina lo que hace es frenarla, sacarla del lugar porque ningún policía va a enfrentar a un delincuente si sabe que eso es el fin de su carrera y de su familia".

Por último, consultada sobre el video difundido días atrás en el que se ve a Chocobar disparando contra el delincuente, Bullrich dijo que "estaba mal recortado y editado", y volvió a justificar el cambio hacia la nueva doctrina en base al nuevo "contexto" que intentan implementar.