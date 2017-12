El duro cruce de Cristina y Michetti: "No me gusta nada su gobierno"

En su primera alocución en el Senado luego de llegar al recinto gracias a las elecciones legislativas de octubre, Cristina Fernández de Kirchner protagonizó un duro cruce con Gabriela Michetti, presidenta del cuerpo y vicepresidenta de la Nación.

Estamos sentados acá para representar a los que nos votaron. pic.twitter.com/XiePUySv3Z — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 27 de diciembre de 2017

Todo comenzó cuando la ex presidenta solicitó una cuestión de privilegio para referirse al pedido de desafuero que realizó el juez federal Claudio Bonadio.

Discusión

Pero, luego de que su discurso se alargara durante casi 20 minutos, Michetti terció para indicarle que tenía un tiempo límite de 10. Cristina pidió más minutos, y la titular del Senado se negó.

"Voy a discutir todo, para eso me votaron", continuó. "Es posible que al Presidente y al oficialismo no le guste el tipo de oposición que nosotros hacemos. Pero yo quiero decirle algo: a mí no me gusta el gobierno que ustedes hacen. Y no por eso van a dejar de ser Gobierno. No me gusta nada su gobierno, pero los votaron y tienen que gobernar".

"Esto de andar reclamando oposiciones de diseño no me parece acertado de las instituciones y fundamentalmente del derecho de representación que cada uno de nosotros tiene que ejercer", agregó la ex presidenta ante el silencio de Michetti.