El nuevo "Viva el cáncer": Iglesias, Andahazi y Feinmann se burlan de Timerman

Cuando Eva Perón enfermó gravemente, a los 31 años, una de de las postales más horrorosas y representativas del odio político fue la pintada "Viva el cáncer", un exabrupto horrible que se creía desterrado de la vida democrática argentina. Cabe decir, sin embargo, que aquella pintada antiperonista fue anónima, es decir, que ningún dirigente político o comunicador social se atrevió a hacerse cargo de manera pública de semejante infamia.

Siete décadas y media después, dos periodistas y un diputado nacional decidieron decir su propio "Viva el cáncer". El Departamento de Estado de los Estados Unidos le revocó la visa al ex canciller Héctor Timerman, quien, como es de público conocimiento, padece la misma grave enfermedad y pretendía viajar a ese país para continuar con su tratamiento. Timerman está procesado y con con prisión preventiva domiciliaria en la causa por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del Memorándum con Irán. El juez federal Sergio Torres -que reemplaza a Claudio Bonadio- había autorizado su salida del país para recibir su tratamiento en Estados Unidos.

Dos comunicadores afines al oficialismo -Eduardo Feinmann y Federico Andahazi- y, lo que es mucho más grave, un diputado nacional de Cambiemos (Fernando Iglesias) decidieron mofarse de lo ocurrido a Timerman. A través de las redes sociales, le recomendaron al ex canciller que se atienda en Cuba, en Irán o en Venezuela. Feinmann incluso retuiteó un post desagradabilísimo que se puede ver aquí, pero preferimos no incorporar al texto de esta nota. El diputado Iglesias juzgó que la elección de los Estados Unidos para tratarse el cáncer "no es más que otra muestra de su perpetua contradicción". Para evitar que luego digan que fueron tergiversados o sacados de contexto, aquí se ofrecen capturas con las declaraciones de los tres.

Fernando Iglesias

Federico Andahazi

Eduardo Feinmann

En las próximas horas, Timerman intentará lograr que los Estados Unidos revoquen la decisión: lo hará por vía diplomática al gobierno de los Estados Unidos y por vía judicial. Si el juzgado de Claudio Bonadio le concede la excarcelación, seguramente le sería permitido su viaje. Mientras tanto, tres personajes públicos tocaron fondo, burlándose de la agonía de un tercero porque sus ideas no coinciden con las de ellos.