El padre de un submarinista: "No explicaron cómo sabían que había oxígeno para 7 días"

Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, visitó la redacción de BigBang para dialogar sobre el avance de la investigación que intenta determinar qué ocurrió con la unidad naval que desapareció el 15 de noviembre de 2017.

En una extensa conversación, Tagliapietra, quien además encabeza la querella, reveló detalles inéditos de su testimonial al vocero de la Armada, Enrique Balbi. "No me supo responder en qué se basaron para determinar que no tenían oxigeno después de 7 días", aseguró. Habló de su encuentro con Mauricio Macri y desliza que la Armada podría haber filtrado documentos sobre el supuesto espionaje a embarcaciones inglesas para ocultar la falta de mantenimiento del ARA San Juan.

La entrevista

-¿Cómo es un día en tu vida después de la tragedia?

-Estamos viviendo casi en reacción permanente, muy difícil programar cada día. Yo sé que mañana tengo que estudiar determinados documentos que traje de Caleta Olivia porque el trabajo es diario y a la vez tratar de estar a disposición de los medios, porque son hoy la única ayuda para encarar esta lucha. Desde el primer día se intentó la invisibilización, y se lo sigue intentando, siempre en este país hay noticias y puede generar que el tema se olvide. No hago otra cosa desde que desapareció mi hijo, no puedo hacer otra cosa. Resuelvo cosas urgentes de mi trabajo pero no puedo ocupar la cabeza en otra cosa. Es imposible.

El paradero del ARA San Juan es un verdadero misterio.

-¿Notaste compromiso de Mauricio Macri para buscar el submarino o fue una reunión protocolar?

-Un poco de las dos cosas. Él dijo que esta tan emparentado con nuestro pedido como nosotros mismo, que quiere saber la verdad y que ofrece transparencia absoluta. De todos modos fue muy formal, esperábamos que nos haya convocado para comunicarnos medidas concretas, no fue así, y tuvimos que repetir nuestros pedidos. Nosotros nos sentimos con la responsabilidad de ofrecer soluciones. Les dijimos que la Armada fracasó en virtud del resultado, hasta ahora negativo, y que habría que reformular las áreas de búsqueda, por lo que entendemos que se necesita conformar un comité de expertos y por eso le brindamos algunos nombres para que los tenga en cuenta.

-¿Macri se comprometió a conformar el comité?

-No, no se comprometió en nada puntual. Sólo se comprometió a evaluarlo. Logramos que sí se comprometa en la recompensa, pero ese era el último ítem en virtud de que tenía que ser complementario con todo lo demás, que es ampliar los recursos de la búsqueda, ampliar la zona de rastrillaje. Le ofrecimos soluciones, primero hablando de la Armada, que cuando inició la búsqueda puso más de 10 buques al servicio y hoy hay sólo dos. También ofrecimos que se convoque a la Prefectura, además de pesqueros con equipos de alta tecnología que se ofrecieron. Que se convoque al Inidep, con su buque Víctor Angelescu que está amarrado en el puerto de Buenos Aires, y se desistió de su participación sin mayores explicaciones. Que se convoque empresas privadas extranjeras, de las cuales ya hay tres dispuestas a venir. Nos presupuestaron el trabajo. Yo le dije que elija la que sea mas apta.

-¿De qué presupuesto hablamos?

-Entre dos y cuatro millones de dólares.

-¿En algún momento la Armada no quiso encontrar el submarino?

-Yo quiero creer que no pero a veces parecía que sí. Desde que se terminó con el protocolo de búsqueda y rescate, allá por el 30 de noviembre, fue cada vez menor la asignación de recursos para la búsqueda. Aparte esa resolución de terminar con la búsqueda y rescate, fue apresurada.

-Fueron 15 días de rescate en total...

-No, fueron 15 días de la última comunicación del submarino. Yo se lo pregunté al capitán (Enrique) Balbi cuando le tomé testimonial. Quería saber en qué se basaron para tomar esa decisión y me dijo que fue una decisión conjunta entre el Comando de Adiestramiento de Puerto Belgrano, el jefe del estado mayor de la Armada y el ministro de Defensa, calculo yo muy inteligentemente para no dejarle la responsabilidad a uno. Pero le pregunté en qué se basaron para determinar que sólo tenían siete días de oxígeno, y ahí es donde hizo agua en todo su discurso, no me supo decir en dónde se hizo la prueba, quién, y cuándo.

-¿Balbi no te pudo responder quién determinó que no había más posibilidades de encontrarlos con vida?

-No, quien lo determinó fue el equipo. Pero se basaron en que tenían solo siete días de oxígeno en una prueba que no me supo decir quién la hizo, dónde, cómo, cuándo y le consulté por qué una decisión tan delicada como esta no figura en ningún lado si tienen manuales y protocolos para todo. Me dijo que es una prueba que se hizo en Estados Unidos o Inglaterra, a lo que le repregunté por qué decidieron la vida de 44 personas en base a una prueba que no se sabe quién la hizo. Entendimos que incluso aunque esa prueba estuviera fue apresurada.

-¿Le preguntó a Balbi por qué en las primeras horas habló de falla de comunicación cuando la Armada sabía del ingreso a agua?

-Me dijo que a él lo convocaron al edificio Libertad para comunicarle lo que ocurría con el San Juan. Ahí el almirante Srur, y el ministro de Defensa (Oscar Aguad) le dijeron que habían perdido la comunicación. Que él se entera el sábado del mensaje de la avería. Se desligó de las contradicciones en las que incurrió.

-¿Balbi de alguna forma dice que el jefe de la armada no le dijo lo que estaba pasando?

-Él niega enfáticamente que la Armada no le haya contado todo pero cae por su propio peso. En puerto Belgrano y en Mar del Plata estaban informados, y hay que ver también si ellos le informaron al jefe del Estado Mayor conjunto de la Armada la verdadera situación. Después irán declarando todos los actores para ver dónde estuvo la falla de comunicación, pero que la hubo, la hubo.

-¿Quién filtró la documentación sobre una supuesta misión del ara san juan de avistar naves inglesas?

-Yo creo que la propia Armada, seguramente algunos personajes dentro de la fuerza. Dentro del patrullaje que le ordena al ARA San Juan está avistar pesqueros ilegales, identificarlos y fotografiarlos a través del periscopio e informarlo al comando. Después habla de otros buques de interés, que son los ingleses y estamos averiguando qué busques son. Uno era un buque factoría y el otro no sabemos bien. El área donde patrulla el San Juan es de aguas internacionales, no aguas argentinas. Esto se puede leer como una actividad de espionaje, pero para interpretarlo así el submarino tendría que haber ingresado en la zona de las Islas Malvinas.

-La Armada pudo haber filtrado estos documentos para hacer crecer la hipótesis de que al submarino lo hundió un enemigo y no se fue a pique por falta de mantenimiento

-Hasta ahora toda la investigación judicial apunta a una terrible desidia del mantenimiento. Así todo lo embarcan en una misión extensa. El submarino no estaba en condiciones de encarar una situación límite. Además no sabemos la legalidad de esa misión, no estamos ingresando en aguas de Malvinas, pero están los tratados de Madrid, que incluye una serie de comunicaciones con Inglaterra al realizar este tipo de maniobras y tareas. Hay que ver si se hicieron. Los únicos interesados en instalar esta idea son ellos (por la Armada).

-¿La jueza Yáñez da crédito a esta versión?

La Jueza no descarta nada, pero todo apunta al mantenimiento.

-¿Cómo sigue la investigación?

-Propusimos testigos, de hecho citamos de manera urgente a tres testigos que tuvieron que ver con tres llamadas del submarino el día 15, a las 14.18 que fueron curiosamente ocultados por la Armada y que si no hubiese sido por el suboficial que insistió para que se registre en el libro no quedaban detalles. La doctora Yáñez acaba de pedir a Cancillería el contenido de los distintos tratados internacionales del atlántico sur para ver en que marco operaba el submarino.

¿Cómo recordás a Alejandro y que creés que pensaría él de todo esto que haces?

-A él lo recuerdo como lo que fue siempre, un pibe que no le tuvo miedo a nada, que siempre hizo lo que le nació del corazón a pesar de todo lo que podíamos decirle como padres. Yo espero que el reconozca que a pesar de todo siempre lo apoye, porque el cuando quiso ir al liceo militar con 12 años hice un esfuerzo económico importante para que vaya. De mis tres hijos es el más parecido por lo mandado por lo irreverente. No sé qué piensa él. Capaz que me putea, capaz que estaría orgulloso. Sé que si el desaparecido seria yo el estaría haciendo lo imposible para buscarme. Los vamos a encontrar y vamos a saber la verdad de todo.