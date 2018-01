El polémico intendente de Mar del Plata: una historia de derrapes

Sus declaraciones en cierta forma no sorprenden. No es la primera vez que Carlos Arroyo, el intendente de Mar del Plata, se ve envuelto en una polémica por sus dichos y acciones. Hace poco le entregó una cerveza como "premio" al ganador de una maratón y en 2016 una frase suya sobre la violencia de género desató un verdadero escándalo. "Creo que muchos políticos invierten innecesariamente en campañas cuando deberían priorizar en la educación. Malgastan dinero en campañas que están de moda, como la de violencia de género", había lanzado en aquella oportunidad.

El polémico intendente de Mar del Plata.

Ahora, Arroyo volvió a colocarse en la mira de la opinión pública con otra declaración repudiable, catalogada por muchísimas personas como "machista". En el marco del recibimiento de los primeros turistas en la ciudad balnearia, el intendente fue consultado por las expectativas económicas para este año y acerca del parque industrial. "Lo vamos a agrandar si Dios quiere este año todo lo que podamos; tenemos proyectadas con el ingeniero Del Ollio cloacas, tenemos una extensión de agua corriente, tenemos que conseguir unos pesitos más para hacer un poco de asfalto y después mandar a alguna chica bonita a convencer a empresarios para que vengan a invertir a Mar del Plata", aseguró. La frase generó sorpresa entre los presentes. Una vez más.

Arroyo y Vidal no tienen la mejor relación.

Arroyo es uno de los intendentes más cuestionados por Vidal y a quien la gobernadora tiene en la mira por su gestión y polémicas declaraciones. Incluso, la funcionaria lo ha manifestado públicamente: "Tenemos diferencias de gestión, y yo se las he manifestado al intendente. En prioridades, en estilos, en formas, en equipos de trabajo”.

Si de equipos de trabajo se habla, para fines de octubre de 2016, Arroyo había sufrido la perdida de un funcionario de su gobierno cada 10 días. En rigor, más de 30 funcionarios dejaron su cargo en el Ejecutivo comunal, algunos por decisión del propio intendente, otros por motu propio. En la lista se encuentran, entre otros, José Reinaldo Cano, ex secretario de Economía y Hacienda, Emiliano Giri, su ex jefe de campaña, y Héctor “Toty” Flores, ex secretario de producción.

El equipo del intendente que ya no está.

Esta crisis de renuncias provocó que el jefe comunal perdiera mayoría en el Consejo Deliberante de la ciudad balnearia, y debiera negociar con la oposición para aprobar los pocos proyectos que presentó el oficialismo. Entre ellos, el sistema de fotomultas fuertemente cuestionado por bloques opositores, y el nuevo Código de Publicidad, que busca desplazar al creado por el ex intendente sciolista Gustavo Pulti.

Insólita premiación

Este año, Arroyo sumó una polémica: premió al ganador de la competencia "Ironman" con una cerveza, debido a un acuerdo promocional que había hecho con una empresa local.

Los ganadores recibieron una cerveza tras la competición.

A través de una iniciativa presentada en el Concejo Deliberante, la oposición cuestionó de manera especial el papel que tuvo el intendente Carlos Arroyo durante esa ceremonia, a quien acusó de haber cometido una “grave ilegalidad” al participar de la entrega de un “premio” que por sus características no debería haber sido admitido en un evento deportivo.