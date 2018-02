Empieza el tira y afloje: Vidal se reúne con los gremios docentes

El Gobierno bonaerense convocó a los gremios docentes a una reunión la semana que viene, con el objetivo de iniciar las negociaciones paritarias, en medio de las críticas de los sindicatos por la demora en abrir la instancia de diálogo con las autoridades, cuando faltan pocas semanas para el inicio del ciclo lectivo 2018.

El encuentro será el jueves por la tarde en el Ministerio de Economía bonaerense. Allí las autoridades de la Provincia recibirán a los representantes de los gremios docentes, con el objetivo de avanzar en una negociación que promete ser compleja, debido a que los sindicatos ya rechazaron subas con un tope del 15 por ciento sin cláusula gatillo, como pretendía la Casa Rosada.

Roberto Baradel anticipó que no aceptarán una paritaria del 15 % sin cláusula gatillo.

En contrapartida, el Ejecutivo bonaerense sí ofrecerá un plus por presentismo, que se pondría en la mesa de negociación desde un primer momento, y no luego de varias medidas de fuerza, como ocurrió el año pasado. La compensación para los maestros que no pararon fue de $1.000 por única vez. De este modo, buscarán evitar medidas de fuerza que compliquen el inicio de las clases.

Esa medida sirvió como incentivo para evitar no sólo que los docentes les descuenten los días de paro, sino que para quienes asistían a las escuelas recibieran un plus. En la Provincia buscaban evitar que se complique el inicio de las clases, tal como ocurrió el año pasado, cuando hubo 16 días de paro.

Sin embargo, en los gremios ya salieron a anticipar que rechazarían una propuesta del 15 por ciento y sin cláusula gatillo, tal como pretendía el Ejecutivo nacional, que anticipó en varias ocasiones que este año no se implementaría esa herramienta. El titular de Suteba, Roberto Baradel, consideró días atrás que sería “irrisoria” una propuesta de esas características.

El encuentro será con autoridades del Ministerio de Economía bonaerense, el jueves a las 17.

El sindicalista sostuvo que las consultoras privadas más cercanas al Gobierno pronostican una inflación del 19 por ciento para este año. “Si el ofrecimiento fuera del 15 por ciento sería que hay un ensañamiento con los trabajadores”, cuestionó Baradel.

La reunión del jueves a las 17 será la primera negociación oficial del año, con una fecha límite: el 5 de marzo, día en que está previsto el inicio de las clases en el nivel inicial y primario en toda la Provincia. Al plus por presentismo no se descartaba que pudieran ofrecerse otras sumas no remunerativas.

El año pasado, tras una dura protesta docente que se extendió varias semanas e incluyó tensas negociaciones con las autoridades bonaerenses, los docentes sellaron un acuerdo de incremento del 21 por ciento con cláusula gatillo, que se disparó el mes pasado, cuando se conoció el porcentaje exacto del Índice de Precios al Consumidor, que rondó el 24,7 %.