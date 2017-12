En la última sesión, el Senado aprobó el Presupuesto y el "paquete económico" de Macri

El Senado se reunió hoy en lo que fue la última sesión del año, donde de manera maratónica se trató el paquete de reformas económicas que incluyeron el Presupuesto 2018, la prórroga del impuesto al Cheque y la reforma tributaria. Todas ellas se transformaron en ley.

El primer proyecto que se votó a las 21.16 fue la reforma tributaria, que se aprobó por 52 votos a favor y 12 votos en contra en general. Luego se votó la ley en particular. Quienes votaron en contra fueron en su mayoría los senador que acompañan a la ex presidenta Cristina Kirchner y legisladores de izquierda.

Los legisladores que responden al bloque federal, que encabeza el peronista Miguel Angel Pichetto, apoyaron, pese a las críticas, los tres proyectos impulsados por Cambiemos.

En segundo lugar, a las 21.30 se votó el proyecto de ley de Presupuesto. La ley fue aprobada por 54 votos a favor y 14 votos en contra, no hubo abstenciones. Antes de votar algunos senadores dijeron a viva voz los artículos que votaban en contra.

Finalmente, se votó la prolongación del impuesto al cheque, que fue creado durante el gobierno de la Alianza, cuando Domingo Cavallo era el ministro de Economía. Esa ley tuvo 65 votos a favor, 2 votos en contra y ninguna abstención.

Apenas iniciada la sesión, poco antes del mediodía, la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner (FpV-PJ) debutó al plantear una cuestión de privilegio por el pedido de desafuero en su contra, y se cruzó a la presidenta de la Cámara Gabriela Michetti.

Tras más de 9 horas de debate, la sanción del paquete que el Gobierno buscaba sacar antes de fin de año, es un hecho.

Cristina habla en el Senado. Debate sobre el Presupuesto 2018 y la Reforma Tributaria. https://t.co/OUB9tzuPj4 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 27 de diciembre de 2017

Pero no fue sencillo ya que presentó la oposición de algunos bloques, tal es así que en su intervención final, la ex presidente fue contundente, "si no se podrá financiar a la Anses con el impuesto al cheque ni con aportes patronales entonces estamos desfinanciando el sistema previsional con reformas a favor de los grandes empresarios", preguntó y agregó: "Es incomprensible que el año pasado hayan tratado la reparación histórica y hoy hablen de déficit previsional, si era tan grave qué sentido tuvo la reparación histórica, da la sensación de que buscan mostrar una Anses quebrada".

Presupuesto 2018

En lo que refiere a las cuentas del Estado para el año que viene, el Gobierno nacional contempla un crecimiento anual de 3,5% del PBI, un aumento de 12% para la inversión y una inflación anual promedio de 15,7%, consistente con las metas del Banco Central (BCRA), de 10% con una variación de alrededor de 2%.

Es así que, el conjunto de leyes que se están tratando en el Congreso este año apuntan a tres objetivos: reducir el déficit, reducir las deudas de infraestructura y sociales, y converger hacia un sistema tributario más justo y equitativo”. Por ello para 2018 se proyecta un 3,7% de déficit primario, y un 2,2% para 2019.

Por otro lado, el Presupuesto se focaliza en el gasto social; prioriza la infraestructura; y aumenta la asignación para las provincias del Plan Belgrano.

La prórroga hasta 2022, o hasta que se vote una nueva Ley de Copartipación, de la vigencia de los impuestos al cheque, Ganancias, Bienes Personales y Monotributo, y la derogación del Fondo del Conurbano, también se firmaron hoy en la Cámara Alta.

Reforma Impositiva

La nueva ley de reforma tributaria, contempla un nuevo sistema de distribución del impuesto a las Ganancias entre Nación y provincias, grava la renta financiera y aumenta determinados impuestos internos como la cerveza y el cigarrillo.

Esta iniciativa del Gobierno tuvo varias marchas y contra marchas, como en el caso de las bebidas azucaradas, donde se decidió mantener el actual impuesto de 4% para aquellas gaseosas que tienen jugo de limón y 8 % para las analcohólicas, con o sin azúcar.

A su vez, el paper original que establecía elevar de 8 a 17% el impuesto que pagan cervezas también volvió a instrumentarse. También, en el rubro del tabaco, se estableció que la suba del impuesto por atado de cigarrillos alcance los $25 pesos, cuando antes era de $22, y no $28 pesos como se había fijado originalmente, mientras que la alícuota disminuyó del 75 al 73%.

Un cambio significativo fue rebajar a la mitad el IVA de los pollos, cerdos, y conejos, con el fin de permitir que bajen los precios de esos productos alimenticios de neto corte proteico y que son clave de la canasta familiar.

Pichetto alineado con las reformas económicas.

El jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto, defendió esta modificación en la alícuota: ""Yo no puedo subestimar a los gobernadores: vienen gobernado con convicción, defendiendo intereses y recursos provinciales y cuidando del sector público", resaltó.

Pero, uno de los principales puntos de proyecto es la derogación del Fondo del Conurbano -que se solventaba con el 10 % de Ganancias- y la distribución del 20 % de Ganancias que se derivaba al Anses entre las provincias y Nación por el sistema de Coparticipación federal, en tanto que el sistema previsional se financiará con la totalidad de la recaudación del impuesto al cheque.

"La crisis de las economías regionales había comenzado con anterioridad", remarcó Pichetto. "Cuando hablamos de las provincias y los gobernadores, se resolvió un problema estructural porque el fondo del conurbano era un tema de litigio en la corte en demanda del gobierno nacional. Los gobernadores no son tontos, sabían lo que podía significar una decisión política que impactara en la provincia. Se eliminó la litigiosidad".

Otro eje del proyecto es la exención del impuesto a las Ganancias para los inversores no residentes, salvo en el caso de Lebacs.

Además, las empresas no pagarán aportes patronales hasta una remuneración bruta de $12.000 para 2022, en una escala que comienza el año próximo con $2.400 pesos, prosigue en 2019 con $4.800, en 2020 con $7.200 y en 2021 con $9.600.

En el proyecto, se mantiene el deseo de las autoridades nacionales de que la reforma sea de carácter “gradual” y que en un plazo estimado en cinco años la presión tributaria caiga en un orden equivalente al 1,5% del PBI para alentar la inversión y la creación de empleo.

Por otro lado, se acordó dispensar a la AFIP de seguir o no con la acción penal cuando así lo considere, ante una presentación espontánea del contribuyente y se incluyó una deducción especial para las mutuales de un millón de pesos por los gastos efectuados en servicios sociales para que no sea alcanzado por el impuesto a las ganancias.