Estuvo más de un mes detenido en la cárcel de Marcos Paz acusado de terrorista

Esteban Sebastián Rossano es un joven oriundo de Morón que atraviesa por el momento más duro de su vida. Con tan solo 19 años, permanece detenido desde el 14 de diciembre en el penal de Marcos Paz, acusado de ser coautor del delito de intimidación pública y de atentado a la autoridad agravado durante las protestas en repudio a la reforma previsional impulsada por el Gobierno.

La protesta en Congreso terminó con una gran cantidad de heridos y detenidos.

Lo insólito de este caso es que el joven Esteban se encontraba ese día paseando, lejos de ser parte de la violenta marcha en contra de la reforma convertida en ley y de la repudiable represión policial. Ese día, el hijo de Pablo Rossano –un kiosquero que se gana la vida en la localidad de Morón- se encontraba paseando por el centro porteño, en busca de un regalo para su sobrino.

Esteban junto a su papá, Pablo Rossano

Lo cierto es que Esteban no pudo conseguir el ansiado regalo y, para colmo, fue víctima de los gendarmes que evitaban por todos los medios que los manifestantes se acercaran a las inmediaciones de Congreso. “Desde el 14 de diciembre se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz”, le relató a BigBang su abogado, Adrián Albor.

Para la fortuna del joven de 19 años –después de los robos y duros maltratos que recibió de manera injustificada en su celda de Marcos Paz- recibirá la tan esperada libertad este viernes, después de que sea trasladado a Comodoro Py y se le realicen los distintos y habituales análisis médicos. ¿Notificarán los golpes?

Mientras tanto, Albor sostiene que Esteban estaba paseando sin la intención de ser parte de la protesta. “No tiene militancia política y no sabe nada de cuestiones políticas. Este chico no tiene ni idea de cómo se llama la Casa Rosada, le dice Amarilla”, asegura.

Según le explicó el letrado a este portal, el joven –que tuvo que pasar las fiestas alejado de su familia y detrás de las rejas- le pidió a un gendarme que dejen de golpear a una mujer y después lo señalaron "falsamente" como uno de los que le arrojó las piedras a las autoridades.

Al mismo tiempo, Albor sostuvo que las “evidencias” que provocaron que el juez Claudio Bonadio le dictara la presión preventiva a Esteban fueron plantadas por los propios integrantes de la Gendarmería Nacional cuando lo llevaron al Edificio Centinela de Retiro.

“Le implantaron pruebas falsas. Piedras y cuatro panfletos de distintos partidos políticos. Todos pisados, agarrados de la calle. ¿Para qué iba a querer llevar piedras en su mochila cuando ese día la Plaza Congreso estaba repleta?”, ironizó el abogado de Rossano.

Esteban estuvo detenido 43 días.

Lo cierto es que al momento de la marcha, Esteban quedó privado de su libertad acusado de intimidación pública y resistencia a la autoridad y al Edificio Centinela de la Gendarmería le encontraron en su mochila cuatro volantes de partidos políticos y dos piedras.

Pese a que la defensa adujo que se rompió la cadena de custodia -el procedimiento que se aplica a los indicios materiales relacionados con el delito, a fin de evitar alteraciones, contaminaciones o destrucciones- el juez Bonadio ordenó allanar su domicilio el sábado 16 de diciembre.

“Le allanaron la casa buscando bibliografía política, banderas políticas, elementos cortantes y explosivos. Casi se llevan el primer cajón de la cocina porque tenía cuchillos”, explicó Albor, sosteniendo que es casi una obviedad que una cocina tenga cuchillos.

Hoy, Esteban espera con ansias, casi como si fuera un sueño o fuerte deseo, regresar a su casa: El juez Bonadio lo procesó sin prisión preventiva, pero deberá afrontar las causas que, según su propia familia, se le aplican injustificadamente.

Lo golpearon y robaron en el penal de Marcos Paz.

Mientras tanto, Albor asegura que se reunirá con su representado el miércoles, día en el que se pondrán al corriente de todos los problemas que sufrió el joven en Marcos Paz.

“La pasó muy mal. Sé que lo han golpeado los propios gendarmes al ser acusado de tirarle piedras a sus compañeros. Después le pegaban sus compañeros de celdas y los penitenciarios porque se solidarizaron con sus compañeros de fuerza”, describió el letrado.

Por otro lado, BigBang se pudo comunicar con Pablo Rossano, el papá de Esteban, quien confirmó que su hijo sufrió distintos maltratos en el penal de Marcos Paz hasta que lograron cambiaron de pabellón.

"Los viernes y domingos teníamos visita y hablábamos lo que podíamos. Los primeros días lo golpearon, le robaron y maltrataron. Pero después lo pudimos pasar a otro sector del penal, donde estaba con gente en rehabilitación que lo trataron bien", sostuvo.

Esteban le relató su calvario a su papá durante las visitas al penal.

Además, se refirió a cómo se enteró que su hijo iba a quedar en libertad tras pasar 43 días detenido. "Bonadio hoy habló conmigo y me dijo que tenía dos noticias, una buena y una mala. Y me preguntó ¿cuál quería escuchar primero? Yo le dije que la mala la venía viviendo hace 43 días y me dijo que Esteban está procesado, pero que lo dejaba en libertad", detalló.

Pablo tuvo que esperar más de 40 días para poder abrazar de vuelta a su hijo.

En esa línea, sostuvo que no va a descansar hasta "limpiar el nombre de mi hijo" y habló del allanamiento a su domicilio. "Me dijeron que buscaban ´elementos terroristas´. Nos trataron de terroristas", y cerró en referencia a las supuestas pruebas: "Es imposible que mi hijo tenga dos piedras en su mochila y si los panfletos eran de él ¿cuál es el problema? Estamos en democracia".