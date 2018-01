Familiares de marinos del ARA San Juan piden al presidente ruso que siga la búsqueda

Tras 49 días sin noticias del submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes, el Ministerio de Defensa y la Armada ya se encuentran preparando un plan alternativo para el momento en que Rusia decida dejar de colaborar con la búsqueda.

Sin embargo, los familiares no se resignan a ello y le escribieron a Vladímir Putin, a quien le pidieron "encarecidamente" que continúe "hasta el final".

La carta de los familiares dirigida a Putin.

"En nombre de los familiares de los 44 tripulantes del submarino, queremos pedirle no retirar su ayuda hasta no ubicar al ARA San Juan, sabiendo del esfuerzo y de la asistencia humanitaria que lo caracteriza", señala la carta enviada hoy.

La misiva será enviada por vía diplomática al jefe de Estado, ante la posibilidad de un cese en los próximos días de la colaboración rusa en el operativo de búsqueda, a través del buque oceanográfico Yantar y el vehículo operado remotamente (ROV) Panther Plus.

Los familiares intentarán hacer llegar su pedido por vía diplomática.

Al mismo tiempo, los familiares señalaron que "es un honor" para ellos poder llegar "a través de estas líneas para agradecer todo el apoyo brindado hacia la Armada Argentina con toda su tecnología de inspección y rescate bajo el agua, brindando toda la colaboración a través de su embarcación en la búsqueda y rescate del ARA San Juan".

"Permaneciendo en la Fe divina con el convencimiento que nuestros marinos continúan con vida, hacemos extenso nuestro pedido y transmitir este sentimiento que nos ha llenado de incertidumbre a todo el pueblo argentino y las naciones hermanas", enfatizaron con emoción en la carta.

Alternativas locales

El plan B que podría implementar el Gobierno sería el de contratar un servicio similar al que presta el buque Yantar, que cuenta con un ROV. Es decir, proveerse de un vehículo operado remotamente que permita localizar objetos sub acqua, según consignó el vocero de la Armada Enrique Balbi en una entrevista radial.

Balbi descartó alguna novedad sobre el submarino.

"En cuanto a la cooperación internacional, todas las búsquedas son finitas", dijo Balbi, aunque aclaró que "hasta el momento no existe una fecha tope para la colaboración" por parte de la Federación Rusa.

Enrique Balbi: "Varias veces me quebré pensando en los tripulanes del #ARASanJuan, y solo, no en los medios " https://t.co/28tQKtmR3X — Radio La Red AM 910 (@radiolared) 2 de enero de 2018

"Una cosa no implica la otra; puede que la colaboración termine y, luego, se puede contratar el servicio. Hay diferentes empresas, estatales o no estatales, que disponen de esa tecnología fundamental para poder sumergirse con el ROV o el minisubmarino, sea tripulado o no, para poder visualizar e inspeccionar el fondo", detalló el vocero.

Enrique Balbi en #YAQPA: "De ninguna manera la búsqueda del ARA San Juan pasó a segundo plano, hay 300 hombres trabajando todos los días" #RCV899 pic.twitter.com/rnh4C2tm9P — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) 2 de enero de 2018

Por otro lado, indicó que "la Armada dispone de medios de superficie para ir buscando y haciendo el barrido del fondo y el mapeo".

El oficial también indicó que se registraron seis nuevos contactos en los últimos días por los buques que participan del rastrillaje. Sin embargo ninguno de ellos correspondió al submarino.

#SubmarinoARASanJuan actualización de las tareas realizadas en el área de búsqueda pic.twitter.com/a8QZor8dE1 — Armada Argentina (@Armada_Arg) 2 de enero de 2018

A su vez, reafirmó que "no es matemáticamente lineal" el hecho de que, cuanto más pasa el tiempo, existan "menos probabilidades de detección" del submarino.

En línea con ello recordó que "en alguna oportunidad en la historia, se encontraron submarinos extranjeros, con diferentes tipos de averías, a 3 mil metros", aunque entendió que lo que puede estar "dificultando la posibilidad de localizarlo con sensores y luego ir a visualizarlo con los ROV", es el hecho de que el talud sea "muy complicado y muy abrupto, como una cordillera invertida, con la presencia de cañadones en forma transversal".

Cabe recordar que hace tan solo unos días, el buque oceanográfico estadounidense "Atlantis", dispuesto para la búsqueda del submarino ARA "San Juan", se retiró de la zona, aunque ese país continua brindando apoyo logístico.