La furia de la hija de un funcionario de Vidal: “Voy a formar un sindicato”

La hija de Joaquín De la Torre puso el grito en el cielo después de enterarse de que María Eugenia Vidal se plegaba al decreto presidencial que prohíbe la contratación de familiares a los funcionarios. Jacinta, de 23 años, se desempeñaba como secretaria de su padre y se quejó tras quedarse sin trabajo.

Jacinta junto a su padre, Joaquín De La Torre, ministro de María Eugenia Vidal.

“Voy a formar un sindicato de ‘familiares de políticos’”, disparó con ironía desde su cuenta de Twitter, al tiempo que sumó otro mensaje en el que evidenció cuestionable ortografía: “En el afán de querer diferenciarse de los K hacen cada boludes. Dios mío”.

Los tweets de la hija de Joaquín De la Torre contra el Gobierno de Macri

No conforme con su descargo, buscó un tweet del presidente en el que advertía: “Este año no habrá paritarias para los funcionarios de la administración pública nacional. Los funcionarios con cargos de designación política del Gobierno Nacional no van a tener un aumento de sueldo”.

¿Qué pensó Jacinta? “Entonces espero que no haya inflación porque los empleados públicos también tienen que comer”.

Joaquín De La Torre junto a la gobernadora bonaerense.

La respuesta, claro, no tardó en llegar. “Se me calman un toque todos. No twitteo cosas importantes así que no me sigan. Generalmente pongo frases de amor y esas boludeces de una chica de 23 años. Besis”. Acto seguido: borró todos los mensajes contra el Gobierno.