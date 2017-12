La jueza Servini de Cubría autorizó el embargo de la herencia de Julio Grondona

Es posible que sea uno de los más grandes misterios del fútbol y la política local. ¿Cuál es el patrimonio que Julio Grondona dejó a su familia en el momento de su muerte? ¿Cuánto dinero en efectivo, propiedades, vehículos recibieron sus herederos? ¿Cuánto de ese patrimonio estaba en blanco y cuánto en negro?

Grondona fue el número uno de la AFA y el número dos de la FIFA durante décadas. En la entidad que maneja el fútbol a nivel mundial era el responsable de las finanzas. Y según se empezó a ventilar en una causa que se tramita en la Justicia de los Estados Unidos cobró suculentos sobornos por derechos de televisación o por decidir dónde se realizarían los mundiales de fútbol.

Y Grondona también fue investigado en la causa a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría por la que se investiga el contrato del Fútbol para Todos entre la AFA y el gobierno de Cristina Kirchner por el presunto desvío de fondos, que la entidad cobraba para que los partidos del fútbol local fueran transmitidos por la televisión local. Algo que quedó en el pasado con el gobierno de Cambiemos.

Ocaña había pedido el embargo de los bienes de Grondona.

Pues bien, la diputada nacional Graciela Ocaña informó hoy que la jueza federal Servini de Cubría autorizó a que los jueces en lo Criminal y Correccional, de los juzgados número 3 y 8, dicten el embargo preventivo de los bienes integrantes del acervo sucesorio de Julio Humberto Grondona.

De esta forma, la jueza le notificó a la legisladora la resolución en respuesta al pedido que realizara Ocaña a fines de noviembre para que se cite a indagatoria al (hoy detenido) ex Secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, por la causa del “Fútbol Para Todos” y para que se le dicte el embargo a quien fuera el titular de la AFA.

Al respecto, Ocaña señaló que “este es el primer paso para recuperar el dinero que nos han robado a través del Fútbol para Todos, vamos a seguir investigando irregularidades para que esa plata sea devuelta a los argentinos en obras y servicios que le fueron negados”.

La sucesión por el patrimonio de Grondona se tramita en un juzgado de Avellaneda y la magnitud del dinero y los bienes del mandamás fallecido es un incógnita. “Es un misterio cuánto dinero tiene”, dijo un allegado a la legisladora.

Burzaco admitió haber pagado sobornos a Grondona.

El ex ceo de la empresa Torneos, Alejandro Burzaco, hermano del secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, dijo en noviembre durante un juicio que se lleva adelante en los Estados Unidos, que sobornó al ex presidente de la AFA "entre 2005 y hasta su muerte, en julio de 2014". Burzaco aceptó colaborar con la justicia norteamericana para no recibir una pena de prisión.

“Burzaco detalló cómo era el pago de las coimas a Grondona: por lo general, la empresa T&T (con sede en las Islas Caimán y dueña de los derechos de TV de las Copas Libertadores, Sudamericana y América) transfería el dinero de las coimas a una casa de cambio en Argentina, que le pagaba a Grondona en efectivo. Esa empresa, según Burzaco, era Alhec Tours, que durante mucho tiempo fue considerada "la financiera del fútbol argentino"!, consignó el diario La Nación.

"Le llevábamos los dólares en efectivo en una bolsa o en un sobre a su casa, o se lo dábamos a su secretario privado, o su chofer, o se lo depositábamos en una entidad financiera de su elección en Argentina. Esta entidad financiera era Alhec Tours", dijo Burzaco durante el proceso. El directivo dijo que varias compañías le pagaron 15 millones de dólares por obtener los derechos de televisación de los mundiales 2026 y 2030. Dijo también que le pagaron sobornos a Grondona todos los años por derechos de partidos sudamericanos y de la selección argentina.