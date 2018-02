La muerte de Débora Pérez Volpin: quién la reemplazará en la Legislatura

El dirigente radical, docente de la UBA y ex funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, Leandro Halperin, será el reemplazante de Débora Pérez Volpin, en la Legislatura porteña, luego de que ayer la periodista y diputada por ECO falleciera mientras le realizaban una endoscopia en el sanatorio de La Trinidad.

La periodista lideró la lista de candidatos a legisladores porteños por ECO, el frente que a nivel nacional comanda el economista Martín Lousteau, bajo el nombre de Evolución Ciudadana. Con menos del 13 por ciento de los votos, el frente obtuvo cuatro bancas en la Legislatura porteña, tres por Suma + y uno por el Partido Socialista.

El dirigente radical será el reemplazante de Débora Pérez Volpin en la Legislatura porteña.

Tras la muerte de Pérez Volpin, su banca debe ser ocupada por el primer candidato de la lista que no obtuvo los votos suficientes para asumir. Halperin, un abogado experto en derecho constitucional y cuestiones de seguridad, fue el quinto candidato a legislador porteño y es, por lo tantoquien reemplazará a la periodista fallecida.

Tus sueños son los nuestros.

Te vamos a extrañar, mucho.

Que descanses en paz. pic.twitter.com/vC6Lw3q5Zy — Leandro Halperin (@lehalperin) 7 de febrero de 2018

Halperin tiene 47 años y fue funcionario durante los dos primeros años de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad. Hasta que Lousteau renunció al cargo de embajador en los Estados Unidos, se desempeñó como subsecretario de Vinculación Ciudadana con la Seguridad, en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño que comanda Martín Ocampo.

El dirigente tiene una amplia trayectoria de militancia en el radicalismo.

Consultado por BigBang, Halperin confirmó que será el reemplazante de Pérez Volpin, pero no quiso dar mayores precisiones, debido a que con el resto de sus compañeros se encuentran afectados por la inesperada muerte de la periodista y legisladora.

El ex funcionario había renunciado a su cargo para aceptar la propuesta de Lousteau. Con una amplia trayectoria de militancia en el radicalismo, a Halperin le faltaron unos 20 mil votos para acceder a la Legislatura en las elecciones pasadas. En 2015, fue propuesto por la UCR como candidato para presidir el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Débora Pérez Volpin, junto a Halperin, en tiempos de campaña.

El abogado está afiliado a la UCR hace casi tres décadas, y actualmente es docente de Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se especializó en educación en contextos de encierro y fue representante de los Graduados del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho.

La periodista falleció ayer y conmocionó al mundo de la política y los medios.

Durante cuatro años dirigió el Programa de Educación Universitaria en Cárceles, que depende de la UBA, y recorrió el país dando conferencias respecto a las problemáticas del sistema carcelario en el país.

“Soy legalista, considero que el Estado tiene la obligación de respetar la ley y no tiene autoridad para violarla. Esto no tiene que ver con las garantías, que son durante el proceso, sino con las condiciones en que se encuentran las personas privadas de la libertad”, sostuvo tiempo atrás.

Durante la campaña legislativa, Halperin valoró el traspaso de la Policía Federal a la órbita del Ejecutivo porteño, así como la mayor capacitación que reciben los agentes. Sin embargo, durante una entrevista con el diario El Cronista, cuestionó que no se hubiera cumplido con la creación de un mapa del delito, que casualmente será presentado esta tarde. “Hay más policías en la calle pero no son efectivos por no estar distribuidos estratégicamente”, se había quejado Halperin tiempo atrás.