Los familiares del ARA San Juan: "Ya no damos más del dolor"

Poco y nada se sabe del paradero del submarino Ara San Juan y de sus 44 tripulantes. La nave fue vista por última vez el 15 de noviembre del 2017 y este martes el presidente Mauricio Macri recibió en el Salón Norte de la Casa Rosada a los 32 familiares de los submarinistas.

Durante el encuentro, que duró alrededor de una hora, los familiares le entregaron un petitorio al jefe de Estado pidiendo que se amplíe el presupuesto y el área de búsqueda del sumergible. Durante la reunión, el mandatario reiteró "su dolor" por la desaparición del submarino y garantizó que se destinarán más de 4 millones de dólares de recompensa para su búsqueda.

El presidente se reunió con los familiares de los 44 submarinistas.

Tras ratificar la "firme intención" del gobierno de continuar la búsqueda con "la mejor tecnología", Macri anunció que se va a fijar “una recompensa millonaria para quien encuentre la nave". Luego del encuentro con el jefe de Estado y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, todos aquellos familiares con hijos tuvieron una reunión con la titular de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Allí se trató el tema de las becas que el gobierno nacional se había comprometido a entregarles a los hijos de los 44 submarinistas, las cuales deben ser otorgadas a todos los hijos - incluidos bebés, menos de 3 años y niños con capacidades diferentes- de los tripulantes y que deben abarcar todos sus estudios de ahora en adelante.

Emotivo banderazo de los familiares en Casa Rosada.

Luego del encuentro, Oscar Aguad dialogó con los periodistas presentes y aclaró por qué no se hizo un duelo nacional hasta ahora por los 44 tripulantes. “El duelo nacional no se hace por respeto a los familiares. Fue una reunión muy constructiva. Son situaciones desde lo emocional complejas”, explicó el ministro de Defensa.

Y continuó: “El Presidente les hizo llegar su expresión de dolor y la firme intención de seguir buscando el submarino. El compromiso de seguir buscando con la mejor tecnología". Al mismo tiempo, explicó que la millonaria recompensa será fijada a partir del lunes próximo y aclaró que será internacional: “Cualquier barco que lo encuentre puede cobrarla".

María Rosa del Castro, la madre del jefe de operaciones del submarino ARA San Juan, Fernando Villarreal, remarcó el deseo de que "se siga con la búsqueda y después haya un castigo a los responsables" hasta las últimas consecuencias.

"Queremos que se localice al submarino, que se siga con la búsqueda y después el castigo a los responsables. Para mí los responsables son los que estaban en ese momento en la Armada y ahora están con un sumario", afirmó la mujer en declaraciones a Radio Universal de Bahía Blanca.

El presidente ofreció una millonaria recompensa en la búsqueda.

Marcela Moyano, esposa de Hernán Rodríguez, maquinista del submarino desaparecido, diálogo con BigBang a la salida del encuentro con Macri y señaló que se siente “satisfecha” de haber tenido sentado en frente suyo al presidente de la Nación. “Hay familias con mucho dolor. El presidente se tiene que comprometer a cumplir el tema de la búsqueda”, sostuvo.

Y agregó: “Nosotros queremos encontrar a nuestros familiares, llegar a la verdad y hacer justicia. Acá no hay más nada que el compromiso del presidente para que esto se cumpla. Las condiciones de los buques de la armada son miserables. No hay que esperar una catástrofe o una tragedia para darnos cuenta que no tenemos nada como argentinos”.

El submarino desapareció el 15 de noviembre último.

En ese sentido, Moyano remarcó que sus vidas quedaron “pausadas” desde aquel 15 de noviembre del año pasado y exigió, una vez más, por el compromiso del gobierno. “Ya no damos más del dolor que tenemos. No sabemos cómo enfrentar a nuestros hijos y decirles que a su papá lo tienen que buscar en el mar”, concluyó.