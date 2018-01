Macri cerró su gira con críticas a Maduro: "Venezuela ya no es una democracia”

El presidente Mauricio Macri mantuvo este viernes dos encuentros con empresarios franceses poco antes de reunirse con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, con el deseo de cerrar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Poco después del encuentro entre los mandatarios, ambos hablaron durante una conferencia de prensa que tuvo como principal consigna la crisis institucional, política, social y económica de Venezuela en manos del régimen de Nicolás Maduro. Fue entonces que Macri no tardó en señalar que tanto la Argentina como Francia se oponen al presidente venezolano.

“Argentina y Francia tienen una relación privilegiada de años. Con muchos intercambios y coincidencias: tenemos una fuerte defensa de los Derechos Humanos, de la democracia, del cuidado del medio ambiente, del multilateralismo, de la lucha contra el terrorismo”, comenzó con su discurso el jefe de Estado Argentino.

Y agregó: “Por eso a ambos nos apena lo que pasa en Venezuela, porque vemos que por más que reclamamos por la liberación de presos políticos, por el respeto de la Asamblea de representantes de ese país, por una elección transparente, avanza cada vez más el autoritarismo. Hace rato que eso ya no es una democracia, la crisis es grave”.

Según las palabras de Macri, el pueblo venezolano emigra ante la falta de soluciones. “Fuimos elegidos buscando una renovación en las ideas, en la forma de hacer política. Buscando transformaciones profundas en nuestras sociedades, que abran oportunidades de crecimiento y devuelvan el optimismo y el entusiasmo”, dijo más tarde.

Frente a esto, el mandatario argentino sostuvo que esto es lo que se percibe en Argentina y Francia. “Cambiar es crecer y todos queremos crecer, y tener buenas oportunidades. Quiero resaltar la solidaridad frente a la tragedia que tuvimos con la desaparición del submarino ARA San Juan. En nombre del pueblo argentino quiere agradecer al pueblo francés”, agradeció.

Por otro lado, durante su extenso discurso, Macri destacó que espera "transformar en oportunidades de desarrollo" el "afecto y la consideración" que se tienen ambos países y aclaró que la Argentina viene de “un periodo largo” de aislamiento. “La Argentina vivió con ambivalencia acerca de cómo integrarse o no al mundo”, explicó.

Y continuó: “Estoy acá para decirle a los franceses que hemos entendido que más allá de todas nuestras potencialidades, riquezas y talento, no hay futuro en un mundo que no interactúa, si no hay multilateralismo. Ojalá las podamos transformar en oportunidades concretas de desarrollo, de comercio e inversiones, que ya históricamente existen por parte de Francia”.

En esa línea, el presidente argentino destacó el acuerdo de unión Europea-Mercosur, aseguró que el objetivo de la Argentina es “reducir y terminar con la pobreza” y volvió a criticar a Maduro: “Lo único que ha hecho Maduro es violentar aún más el sistema. Lo que tenemos que exigir es una elección libre y transparente donde los venezolanos se puedan expresar”.

Frente al delicado momento que vive el país vecino, Macri remarcó que lo que han hecho en Venezuela “es un atropello absoluto de las instituciones. Se han violado derechos humanos en Venezuela, yo no le veo solución. La ley ha sido burlada una y otra vez por Maduro”, cerró.