Macri defendió a su padre: "Moyano no tiene que meterse con una persona de 87 años"

El presidente Mauricio Macri salió al cruce de Hugo Moyano por las declaraciones del sindicalista la semana pasada, quien en medio de las denuncias en su contra disparó: “Si voy preso, que mi celda esté al lado de la de Franco Macri”, en referencia al empresario y padre del jefe de Estado.

Macri no se quedó atrás y durante una entrevista con radio Mitre le contestó al ex jefe de la CGT. “Él no tiene que ponerse nervioso y mucho menos meterse con una persona de 87 años que está en su casa, retirado”, respondió el mandatario. La escalada de cruces entre Moyano y Macri comenzó la semana pasada, luego de que el líder de los Camioneros fuera imputado por irregularidades en Independiente, el club que preside.

El presidente sostuvo que es “falso” que Moyano sea un perseguido político, como aseguró el poderoso sindicalista la semana pasada durante una entrevista. “Lo que hay hoy en la Argentina es una Justicia que despierta a actuar con independencia, empieza a respetar la ley, y por eso aparecen estos casos escandalosos de abusos”, agregó el presidente.

Como sea, la relación entre Moyano y el Gobierno alcanzó un punto de máxima tensión la semana pasada. Es que además de ser imputado por irregularidades en el club de Avellaneda, el camionero tiene una grave denuncia por lavado de dinero y evasión impositiva. Sin embargo, el sindicalista cree que detrás del resurgimiento se encuentra la mano de la política.

“Moyano tiene que presentarse ante la Justicia y no echarle la culpa al Gobierno ni a nadie. Él tiene que colaborar con esta Argentina que quiere ser más productiva”, agregó el jefe de Estado, al analizar la situación procesal del sindicalista. En este sentido, recordó que tiempo atrás, cuando estalló el escándalo de los Panamá Papers que lo tenía involucrado, se presentó ante la Justicia y aportó pruebas.