Marcos Peña, duro con Triaca: "Hemos elevado la vara y tenemos que estar a la altura"

Marcos Peña se refirió al escándalo de Jorge Triaca con su empleada doméstica y si bien respaldó al ministro de Trabajo, reconoció el "error" que significó haber nombrado a Sandra Heredia en el Sindicato de Obreros Marítimos Organizados.

Peña se refirió al escándalo Triaca.

"La cuestión de haberla elegido para el SOMU es un error", lanzó el funcionario. Y agregó: "Se privilegió la confianza a otras cuestiones, es un error, hemos elevado la vara y tenemos que estar a la altura".

"No sentimos que sea algo que tenga que costarle el cargo", afirmó el jefe de Gabinete en una entrevista en radio Mitre, en referencia al escándalo que surgió a raíz de la divulgación del audio en el que Triaca insulta y agrede a su empleada doméstica, quien además trabajó durante años en negro. “Sandra, no vengas, eh. No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda”, fue el audio de WhatsApp que se viralizó y generó tensión en el Gabinete de Cambiemos.

Triaca, envuelto en un escándalo.

"Está mal el exabrupto, ya pidió disculpas y está claro que no es una cuestión personal", agregó el funcionario nacional. "Esto no invalida su calidad como ministro. Consideramos que es un excelente ministro de Trabajo y respaldamos su trabajo. Para todos los funcionarios viene esto, donde tenemos que tener un estándar más alto", expresó el jefe de Ministros.