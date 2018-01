Nacieron los mellizos de Amado Boudou: la particular elección de nombres

Amado Boudou se convirtió en papá por primera vez, tras el nacimiento de sus mellizos, León y Simón. Su mujer, la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente, dio a luz a los pequeños en una cesárea programada que se realizó en una clínica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Boudou y su pareja, padre de dos pequeños.

Los niños del ex vicepresidente investigado en diversas causas de corrupción fueron bautizados León y Simón en homenaje al libertador venezolano Simón Bolívar, y al revolucionario ruso León Trotski.

Según consignó Infobae, los pequeños pesaron 3,115 y 2,450 kgs, respectivamente.

García de la Fuente y Boudou se conocieron en 2015, en Buenos Aires. En el programa de Susana Giménez, la ex legisladora mexicana aseguró que "no hubo flechazo" de amor entre ellos, pero al regresar a México, intercambió una serie de mensajes con el por entonces vicepresidente.

"Empezamos a hablar más, él estaba terminando su gestión y yo la mía, entonces fue un momento de cerrar ciclos para ambos. Fue una vez a verme a México, después de estar tres meses intercambiando mensajes. En un momento me conmovió porque me escribió una canción, muy linda, muy romántica. Empezaron las mariposas. Él me decía 'ven a la Argentina, tenemos que platicar, quiero conocerte mejor'", relató recientemente en el programa de Susana Giménez.