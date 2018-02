"Nos dijimos de todo": el encuentro entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

El peronismo intenta reconstruirse, encontrar equilibrio y apellidos de peso para competir en las elecciones presidenciales del próximo año. Esta aventura en busca de bases sólidas que devuelvan la fortaleza del histórico partido reencontró a Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

Cristina Kirchner y Fernández, juntos nuevamente.

El ex jefe de Gabinete K y la ex mandataria mantuvieron un encuentro en donde “se dijeron de todo”, según contó hoy el propio Fernández, quien trabaja en el rearmado del peronismo en vistas del 2019. "Todos los peronistas tenemos que entender que con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede", lanzó.

En diálogo con FM La Patriada, Fernández dijo que su encuentro con CFK fue “humano” pese a que “cada uno sigue pensando lo que piensa”. Sin embargo, reveló que también se sacaron chispas: “Nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir y saldamos muchas cuentas".

Fernández dijo que CFK debe aceptar que haya internas.

Mañana tres sectores del peronismo ponen en marcha un plan de unidad. Representantes del kirchnerismo, el randazzismo y el massismo se verán las caras en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), con el objetivo de comenzar a darle forma al proyecto de reconstrucción.

Agustín Rossi, Daniel Filmus y Víctor Santa María representarán al kirchnerismo, Felipe Solá y Daniel Arroyo, por el massismo, y Alberto Fernández y Fernando "Chino" Navarro estarán en nombre del randazzismo. Todos coinciden en que la provincia de Buenos Aires es el bastión que funcionará como base para relanzar el espacio.

En ese sentido, Fernández planteó la necesidad de que para ello ocurra, la ex presidente deberá ceder en algunas cuestiones. "En 2019 si no estamos de acuerdo con un candidato que las PASO lo resuelvan, pero hay que dejar de romper el peronismo [...] Lo único que le pido a Cristina es que si hay otros que quieren ser candidatos los deje competir", resaltó.