Pabellón completo: el club de los poderosos K que reciben el año tras las rejas

El 2017 significó la caída de dos símbolos kirchneristas. Julio De Vido, ex ministro de Planificación, y el ex vicepresidente Amado Boudou, terminaron tras las rejas acusados de diversos delitos que van desde lavado de dinero hasta defraudación al Estado. A ellos se suman otros nombres de peso como Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica, el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche, y el piquetero Luis D'Elía.

La lista contempla, además, a empresarios y hombres cercanos al poder, como los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, detenidos en el marco de una causa por evasión impositiva por más de $8.000 millones a través de la empresa OIL Combustibles.

López, el último "K" en caer.

La causa señala que las anteriores autoridades de la AFIP permitieron a Oil Combustibles SA (OCSA) "no abonar en tiempo y forma" el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) y el "uso indebido del dinero para capitalizar las demás sociedades" del Grupo Indalo. La AFIP bajo la conducción de Alberto Abad reveló que Cristóbal López se quedó con $ 8.000 millones que debían ir al Estado. Por el hecho, también fue procesado Ricardo Echegaray, el titular del ente recaudador. La Justicia concluyó que el empresario K contó "con la venia" del ente recaudador y sólo pagó 7 de los 55 períodos fiscales investigados, a "sabiendas de que le serían concedidos sistemáticamente beneficios de pago y así evitar el cobro compulsivo de esas obligaciones".

Zannini detenido.

Cuando parecía que el ex vicepresidente sería el último de los K en ser detenido, el juez Claudio Bonadio ordenó una ráfaga de detenciones en el marco de la causa que investiga el supuesto encubrimiento a los iraníes en el atentado a la AMIA. El 7 de diciembre, en plena madrugada y en la provincia de Santa Cruz, Zannini fue esposado y detenido. "Es por tema AMIA", llegó a decir a un medio que se encontraba presente. Seis horas más tarde y a 2.500 kilómetros de distancia, los efectivos policiales ingresaron a la vivienda del líder piquetero, Luis D'Elía.

A ellos se sumó el supuesto nexo con Irán, "Yussuf" Khalil. Al ex canciller Héctor Timerman le corrió una suerte apenas mejor: también quedó detenido, aunque en prisión domiciliaria por su delicado estado de salud. Sin embargo, el impacto mayor de aquella jornada fue el pedido del magistrado para desaforar y detener a Cristina Fernández de Kirchner. Todo fue en el marco de la causa que investiga a los ex funcionarios y dirigentes cercanos al kirchnerismo por encubrimiento y traición a la Patria en la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, en 2013, que buscaba esclarecer el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, en el que murieron 85 personas.

D'Elía culpó al gobierno de Macri por su detención.

Ese fue el último round del año en la batalla judicial que tienen decenas de ex funcionarios de la administración K. Se trata de la denuncia que presentó 48 horas antes de ser hallado sin vida el fiscal Alberto Nisman. Así, los emblemas K quedaron detenidos y a disposición de la Justicia. En el caso de Cristina, sólo un salvataje del Senado - debido a la protección que le ofrecen los fueros - le permitirá evitar la prisión.

Entre el 2 de enero de 2016 y 7 de diciembre de este año, hubo más de una docena de hombres y mujeres con fuertes vínculos con el Gobierno de Cristina Kirchner detenidos en el marco de causas por corrupción, lavado de dinero, extorsión y hasta delitos de lesa humanidad y traición a la patria. Sindicalistas, empresarios y ex funcionarios públicos que hoy se encuentran en prisión. De Milagro Sala a José López, pasando por Boudou, De Vido y el mismísimo Lázaro Báez. ¿Quiénes integran el oscuro club de los detenidos K?

Amado Boudou

El ex vicepresidente de la Nación, fue detenido por orden del juez Ariel Lijo en su departamento de Puerto Madero, luego de que ingresaran al mismo un grupo de agentes de la Prefectura Naval. El magistrado consideró a Boudou como el jefe de una asociación ilícita que lavó dinero. Su socio José María Núñez Carmona -también detenido- tiene el carácter de organizador de esa asociación ilícita.

Para el juez hubo tres hechos de lavado de dinero por los cuales debe dar explicaciones: unos 80.000 dólares que aparecen en su patrimonio, el blanqueo que hizo su socio en el año 2009 y la compra de un departamento junto a quien era su pareja, Agustina Kämpfer.

Boudou, detenido en su departamento de Puerto Madero.

La detención de Boudou estuvo signada por serias irregularidades en el operativo de Prefectura, cuyos agentes filtraron las imágenes del ex vicepresidente esposado en clara violación de sus derechos de intimidad.

Julio De Vido

El diputado nacional se entregó en los tribunales de Comodoro Py, minutos después de que el cuerpo de legisladores de la Cámara Baja decidiera quitarle los fueros que le otorgaban inmunidad. Sobre sus espaldas pesaban dos pedidos de detención: uno por la causa en la que se lo procesó con prisión preventiva por la compra de buques de gas natural licuado y la segunda, por manejos irregulares en la mina de Río Turbio.

El ex ministro de Planificación federal.

A través de esa maniobra, por la que arribaron al puerto de Bahía Blanca un total 232 barcos con GNL y al de Escobar 265, "se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado" de aproximadamente USD 6.995 millones, "pues el precio por el que se abonó fue superior a los valores de mercado", indicó el juez federal Claudio Bonadio.

De Vido fue trasladado hasta Ezeiza y luego a Marcos Paz, en donde se alojó muy cerca de su cuñado, Claudio "Mono" Minnicelli, hermano de Alessandra, esposa del ex ministro.

Ricardo Jaime

El ex secretario de Transporte fue el primero de los ex funcionarios de la administración kirchnerista en ser detenido, por orden del juez federal Julián Ercolini, por la causa que investiga los sobreprecios en la compra de material rodante ferroviario a España y Portugal, por más de 100 millones de euros. Los vagones y locomotoras estaban en tan mal estado que jamás pudieron ser utilizados.

Jaime fue arrestado en Córdoba.

Jaime se entregó en Córdoba el 2 de enero de 2016. Ese expediente, que también toca al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, no es el único en el que es investigado. De hecho, en diciembre de 2015 fue condenado a seis años de prisión, aunque la sentencia aún no se encuentra firme.

El ex secretario de Transporte, detenido en el penal de Ezeiza, también es investigado por el juez federal Sebastián Casanello por enriquecimiento ilícito, tras comprobar que era propietario de un yate de lujo que fue embargado y dispuesto para ser utilizado por la Prefectura Naval en agosto pasado. Su detención, de hecho, fue definida por la acumulación de varias causas complejas: el juez Ercolini consideró que había peligro de fuga.

José López

El caso del ex secretario de Obras Públicas tal vez sea uno de los más emblemáticos. El ex hombre fuerte de la cartera de Planificación Federal que comandaba De Vido fue detenido la madrugada del 14 de junio de 2016, mientras intentaba ocultar bolsos con cerca de 9 millones de dólares en el convento Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Portaba dos armas y una carabina calibre 22 con 25 cartuchos.

José López, el día de su detención, la madrugada del 14 de junio de 2016.

También alojado en el penal de Ezeiza, aguarda el inicio del juicio oral por el presunto enriquecimiento ilícito, en la causa por los bolsos con dólares. Consultado por el magistrado el 11 de agosto del año pasado, reconoció que el dinero pertenecía a la política y no a él.

López era investigado desde hacía varios años. Con su caída in fraganti, se aceleraron los expedientes: el juez Marcelo Martínez de Giorgi también lo procesó por desvío de fondos en la causa Sueños Compartidos, donde también fueron procesados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y la presidenta de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

César Milani

El ex jefe del Ejército quedó detenido en febrero pasado, luego de declarar varias horas ante la Justicia de La Rioja, en el marco de una causa en la que es investigado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Se lo señala como responsable en los secuestros de Pedro Olivera y su hijo Ramón Olivera, y de Verónica Matta. Tras su declaración indagatoria, el juez Daniel Herrera Piedrabuena ordenó la detención.

Detenido y complciado, Milani también permanece alojado en el penal de Ezeiza.

Primero estuvo en la cárcel de La rioja. Un mes después, fue trasladado a la cárcel de Ezeiza, en un avión de la Gendarmería Nacional.

Milani - socio del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en una panchería - también es investigado por el juez Rafecas por enriquecimiento ilícito. El magistrado lo procesó, ya que consideró que el ex funcionario no pudo justificar sus bienes en relación a sus ingresos.

Milagro Sala

El sábado 10 de enero de 2016 la líder de la Tupac Amaru fue detenida en Jujuy por un escrache al gobernador Gerardo Morales. Sin embargo, rápidamente la carátula de esa detención sería modificada y los expedientes comenzarían a multiplicarse. Sala se encuentra detenida en prisión domiciliaria, que días atrás comenzó a tambalear, ya que la Cámara de Apelaciones pidió revocar.

Milagro Sala se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria en la provincia de Jujuy.

La causa más complicada que enfrenta la líder de la Tupac Amaru es “fraude en perjuicio de la administración pública”, que investiga el desvío de fondos que habría recibido la organización para realizar obras. Además, fue condenada a tres años de prisión en suspenso por agresiones al gobernador Morales.

En diciembre pasado, además fue condenada con una multa de $3.780 y la prohibición de integrar organizaciones civiles y políticas por la ocupación del espacio público y alteración del orden, durante el acampe de 51 días en la Plaza Belgrano de la capital jujeña, entre diciembre de 2015 y enero de 2016.

Omar “Caballo” Suárez

Muchos lo conocen como el “sindicalista favorito” de Cristina Kirchner. El ex jefe del gremio de Obreros Marítimos (SOMU) fue detenido en septiembre, en el marco de una causa por extorsión a empresarios, entorpecimiento del tránsito marítimo y asociación ilícita.

Omar "Caballo" Suárez era considerado uno de los sindicalistas "favoritos" de Cristina Kirchner.

Es investigado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Estuvo al frente del SOMU durante 27 años. Hoy permanece detenido en el penal de Ezeiza, donde atraviesa, según su familia, un delicado momento de salud. De hecho, su defensa solicitó la excarcelación producto de las complicaciones en la visión del ojo izquierdo, la audición y movilidad de esa parte del cuerpo, producto de un ACV que sufrió mientras permanecía en prisión.

De todos modos, ese pedido fue rechazado. Suárez, denunciado por extorsión a empresarios y entorpecimiento del tránsito marítimo, ya tiene fecha para el inicio del juicio oral: será el próximo 23 de febrero. Los investigadores creen que el sindicalista paralizaba el tránsito marítimo si los empresarios no pagaban dinero.

Juan Pablo “Pata” Medina

Esperó atrincherado, luego se fue a su casa. Cuando las fuerzas de seguridad fueron a buscarlo por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, el poderoso jefe de la seccional UOCRA de La Plata, encendió su narguile - pipa de agua - y “negoció” cómo sería la entrega.

El "Pata" Medina fue detenido una semana atrás en La Plata.

El “Pata” Medina está acusado por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión al Estado. La sospecha es que apretaba a empresarios vinculados al mundo de la construcción en La Plata para fijar condiciones de contratación, como la inclusión de un catering que estaba vinculado a su familia. En total, hay una decena de detenidos, entre sus hijos, su esposa, varios allegados y hasta un presunto testaferro que se entregó ayer en Mendoza.

Antes de ser detenido, el poderoso sindicalista vinculado al kirchnerismo, que apoyó la candidatura presidencial de Daniel Scioli, lanzó una amenaza: “Si me detienen, prendo fuego la Provincia”. Eso le valió que se abriera un nuevo expediente en la Justicia por intimidación pública, iniciado por el fiscal Guillermo Marijuan.

Lázaro Báez

De todas las detenciones de hombres vinculados al kirchnerismo, tal vez una de las más emblemáticas sea la que ocurrió el martes 5 de abril de 2016 en el aeródromo de San Fernando. Esa tarde, el poderoso rey de la obra pública patagónica era detenido por orden del juez federal Casanello.

Detenido. Lázaro Báez permanece en el penal de Ezeiza desde abril de 2016.

Acusado de lavado de dinero, el empresario kirchnerista fue apresado ni bien bajó del avión privado que lo trasladaba desde Santa Cruz hacia Buenos Aires. Luego de aquella jornada, a Lázaro Báez le llegaría un sinfín de traslados desde el penal de Ezeiza hacia Comodoro Py, ya que está involucrado en varios expedientes.

Fue procesado por lavado de dinero entre 2010 y 2013, por Casanello, en el marco de los expedientes vinculados a la corrupción en la obra pública. Sin embargo, el primer juicio será por otra causa: no pagar aportes patronales a los empleados de su constructora, Austral Construcciones SA.

Daniel Pérez Gadín

El mismo día que fue detenido el poderoso empresario K Lázaro Báez, también cayó en prisión uno de sus hombres más cercanos, su contador, Daniel Pérez Gadín, en el marco del expediente conocido como la “Ruta de Dinero K”. La Policía Federal lo detuvo en uno de sus domicilios de la Capital Federal, en pleno barrio de Parque Chacabuco.

Así era trasladado Daniel Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez.

De todos modos, Pérez Gadín no terminó muy lejos del hombre al que le revisaba los números, ya que ambos permanecen detenidos en el penal de Ezeiza. De hecho, en un principio estuvieron alojados en el Hospital Penitenciario Central (HPC) de la prisión federal. Ambos adujeron problemas de salud.

Pérez Gadín se hizo “famoso” luego de que se conociera el video donde se lo veía contando millones de dólares junto a uno de los hijos de Báez, Martín, en la financiera conocida como “La Rosadita”. La causa apunta al lavado de dinero y la detención fue ordenada por el juez federal Sebastián Casanello, que consideró que había peligro de fuga y entorpecimiento de la causa.

Jorge Chueco

Dos semanas después de la detención de Lázaro le llegó el turno a otro de los hombres cercanos: su abogado. Pero en el caso de Jorge Chueco la historia fue más llamativa: dejó una carta suicida en la que afirmaba que “el maldito caso Báez” le había “infectado el alma” y se intentó escapar.

Jorge Chueco, el abogado de Lázaro Báez.

Fue hallado en un hotel céntrico de Encarnación en Paraguay el 19 de abril de 2016; flaco, deprimido y sin ningún tipo de documento que acreditara su identidad. Un día antes, el juez Casanello había ordenado la captura internacional del letrado de Báez, también vinculado a la Ruta del Dinero K y el lavado de dinero.

También permanece detenido en la cárcel de Ezeiza. Ante la Justicia, negó haber cometido cualquier delito vinculado al lavado de activos. “Lamentablemente no logré quitarme la vida”, le dijo al juez Casanello cuando fue llevado a declaración indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py.

Víctor Manzanares

Desde hace más de tres décadas los conoce. Su histórico domicilio en Santa Cruz se modificó desde el 17 de julio pasado, cuando por orden del juez federal Claudio Bonadio quedó detenido en el penal de Marcos Paz. El contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, es acusado de entorpecer el accionar de la Justicia, en el marco de la causa Los Sauces.

El contador de los K fue detenido en la provincia de Santa Cruz.

Se trata del expediente que investiga si la ex familia presidencial cometió lavado de dinero y cobro de coimas a través de los alquileres que pagaban dos poderosos empresarios: Lázaro Báez y Cristóbal López. La Justicia considera que Manzanares realizó maniobras para que la familia pudiera cobrar dinero vinculado a alquileres, a pesar de tener cuentas inhabilitadas.

Manuel Vázquez

Cuando la Gendarmería Nacional ingresó a la vivienda de la calle Pueyrredón al 1200, en Acassuso, partido de San Isidro, el empresario y asesor de Ricardo Jaime se ocultó en el interior de un placard. Esa fue la escena que encontraron los uniformados cuando fueron a cumplir la orden dictada por el juez Ercolini. A 800 kilómetros de esa escena y con unas horas de diferencia se entregaba su ex jefe.

Manuel Vázquez, el presunto testaferro de Ricardo Jaime.

Se trataba de un asesor clave del ex secretario de Transporte K. Antes de ejercer como funcionario público Vázquez contaba con dos condenas por delitos económicos; y con otra por recibir dádivas. El delito es el mismo por el que fue procesado Jaime: la compra de material rodante a España y Portugal.

En su caso, el juez consideró que Vázquez no sólo tomó parte en la maniobra, sino que además obtuvo beneficios para sí y para terceros en el marco de su intervención como asesor del organismo en las gestiones vinculadas a la suscripción de los contratos.