Procesaron a Lagomarsino por la muerte del fiscal: "Alberto Nisman me cagó la vida"

El juez federal Julián Ercolini procesó hoy al técnico informático Diego Lagomarsino por la muerte del fiscal Alberto Nisman, al considerarlo como "partícipe necesario" en la muerte del fiscal especial de causa Amia, que fue encontrado muerto el domingo 18 de enero de 2015.

Lagomarsino, quien asesoraba a Nisman en temas informáticos, reconoció en más de una oportunidad ser el dueño del arma de la que salió el disparo que mató al fiscal, aunque siempre sostuvo que el investigador se la había pedido prestada un día antes de aparecer muerto.

El juez además le dictó un embargo de 15 millones de pesos, decretó la inmovilización de sus cuentas bancarias y sostuvo la decisión de monitorerar sus movimientos con una tobillera electrónica.

Ese dispositivo tiene un radio de control de 100 kilómetros mediante un sistema de GPS, que es la máxima distancia en la que el técnico se puede mover con autorización del juzgado.

Además debe presentarse ante el juzgado cada 15 días, tiene prohibido salir del país, alejarse de su domicilio más de 24 horas si avisar y notificar cualquier cambio de domicilio.

El juez además procesó a los cuatros efectivos de la Policía Federal que estaban encargados de la custodia del fiscal, quien apareció muerto en el baño de su departamento, con la puerta cerrada.

Rubén Benítez, Néstor Durán, Luis Miño y Armando Niz fueron procesados por el juez por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

"Me cagó la vida"

Esta mañana, el propio Lagomarsiono había dado varias entrevistas en las que se refirió a la posibilidad de que resultara procesado por la muerte del fiscal.

“Alberto Nisman me cagó la vida”. Con esas palabras, el técnico informático Diego Lagomarsino, quien le prestó la pistola Bersa calibre 38 al fallecido fiscal de la causa AMIA aseguró que no temía ser procesado y detenido, aunque remarcó: “Tengo terror a que se cometa una injusticia”.

Lagomarsino fue procesado como partícipe del presunto homicidio del fiscal, hallado sin vida en su departamento de las torres Le Parc de Puerto Madero en enero de 2015, hace casi tres años.

De hecho, la Justicia puso en la mira al técnico informático hace poco más de un mes, cuando le colocaron una tobillera electrónica con el objetivo de custodiar sus movimientos.

El técnico informático señaló que no tiene miedo de ser procesado.

Por eso, el hombre que le prestó el arma a Nisman señaló en declaraciones a América TV que no tiene miedo, aunque sí tiene “terror a que se cometa una injusticia”.

En esta línea, insistió en que el préstamo fue por expreso pedido del fallecido fiscal y remarcó: “Están los llamados de Alberto” pidiéndole “el arma”. Además, volvió a apuntar contra la ex esposa del fiscal, Sandra Arroyo Salgado. “Dijo que el tiro era atrás de la nuca y que la computadora es un colador, y la computadora de Nisman no era un colador”, remarcó.

En declaraciones a radio Delta, además, indicó: “Alberto Nisman me cagó la vida”. En este sentido, reconoció que “no pensó” que el pedido del fiscal para que le prestara el arma lo “iba a meter en el quilombo”.

El próximo 18 de enero se cumplirá el tercer aniversario de la muerte de Alberto Nisman.

“Si voy preso me termino de romper, no hay nada peor que un inocente preso”, agregó Lagomarsino, quien indicó además: “Me arrepiento del quilombo en el que me metí por darle el arma a Alberto Nisman. Soy el único que existe en esta causa, por eso las fichas están puestas sobre mí. No creo que haya alguien que me quiera preso”.