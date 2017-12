Ropa deportiva y medio kilo de turrón: el próspero mensaje navideño de Macri

En medio de un diciembre complicado, sobre todo por la sanción de la reforma previsional y la represión que estalló en las inmediaciones de Congreso, el presidente Mauricio Macri colgó en las redes sociales un audio donde no sólo le deseo una feliz Navidad a todo el pueblo argentino, sino que además reveló qué le dejó Papá Noel en el arbolito.

El presidente Mauricio Macri y su mujer Juliana Awada con Papá Noel.

"Hola, ¿cómo andan?, espero que hayan recibido algún regalito lindo. Yo recibí ropa de deportes que me encantó. Lo único malo que, como siempre, son noches en las que uno come demasiado y me comí como medio kilo de turrón", confesó el jefe de Estado.

Y agregó: "Pero acá estoy, queriéndoles mandar un cariño muy grande. Con Juliana (Awada) queremos mandarles un beso enorme, desearles feliz Navidad y decirles que tuvimos un año donde todo nos cuesta, pero vale la pena. Estamos haciendo lo que había que hacer”.

En ese contexto, el presidente remarcó que se está construyendo “el país que soñamos”, un lugar donde “valga la pena vivir”. “Donde nuestros hijos y nietos puedan crecer y ser felices”, cerró.

El 24 de diciembre, Macri visitó el comedor de Margarita Barrientos en Los Piletones de Villa Soldati y, además de publicar una postal del encuentro, dejó otro saludo navideño.

Como todos los años, fuimos a los Piletones con Juliana para desearle una feliz Navidad a Margarita Barrientos pic.twitter.com/z2pt2aDPtr — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 24 de diciembre de 2017

A su vez, pocos minutos antes del brindis, el mandatario dejó en sus redes sociales otro mensaje en el que auguró un futuro mejor para el país. "Este fin de año nos encuentra un poco mejor que el año pasado. Hoy brindo por todos y los abrazo fuerte, con la emoción de saber que somos la generación que está cambiando la Argentina para siempre", manifestó.

Según fuentes oficiales, Mauricio Macri, Juliana Awada y la pequeña Antonia viajarán este lunes a Villa La Angostura, donde la familia presidencial se instalará para pasar el fin de año. Será en el muy exclusivo Cumelen Country Club de la Patagonia, donde el jefe de Estado brinde por un 2018 mejor, en el que tendrá –entre otras cosas– la cumbre del G20.