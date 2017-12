Sala denunció una "cacería a opositores" y saludó a "los compañeros presos"

La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, habló desde su casa de El Carmen, donde cumple la prisión domiciliaria desde hace pocos días. Aseguró que es víctima de la persecución del Gobierno y señaló que siente “bronca e indignación” por lo que está ocurriendo. “Pido a los gritos que no haya más compañeros políticos que vayan a la cárcel debido a esta cacería a los opositores”, remarcó.

Diez días atrás el juez Pablo Pullen Llermanos dispuso que la dirigente de la Tupac Amaru pueda cumplir la prisión preventiva en su casa del departamento El Carmen, en la provincia de Jujuy, con el objetivo de cumplir con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia y en línea con el reclamo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En declaraciones a Radio 10, Sala pidió que “no se dejen llevar por lo que dicen” y recordó que “la campaña de Mauricio Macri era todo alegría y que se terminaba lo malo y fue todo lo contrario”. Sala reconoció que es “calentona”, aunque señaló que no le gusta la violencia.

“De todo lo que me acusan me agarra mucha bronca porque he peleado contra la drogadicción, la corrupción y el maltrato”, agregó la dirigente de la Tupac Amaru. Sala dijo que “a muchos les ha molestado eso y por eso dicen que soy violenta y chorra”.

Sala ya enfrentó un juicio, que la condenó a tres años de prisión en suspenso.

En menos de un mes Sala cumplirá dos años de prisión preventiva en la provincia de Jujuy, acusada por delitos de evasión impositiva y lavado de dinero en la construcción de viviendas que no se hicieron. Sin embargo, Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 por instigar un acampe contra el gobernador jujeño, Gerardo Morales, delito por el que fue condenada a tres años de prisión en suspenso a fines del año pasado.

Luego, fue condenada por una contravención y obligada a pagar una multa. Sin embargo, en junio pasado un juez declaró nulo ese segundo juicio.

Milagro Sala fue trasladada días atrás a su casa de El Carmen.

“En el peor momento hay que intentar sonreír. Estoy rogando que dejen pasar a la pareja de mi hija a verme, piden un montón de papeles para dejarlo entrar, mi familia es mi familia, pero también los militantes que me acompañan todos los días, con los que salimos a pelear por la Justicia social”, apuntó Sala durante otro tramo de la entrevista radial. En esa línea, señaló que “hay jueces y fiscales que creen que la familia solo son aquellos con los que tenés lazos de sangre. Tengo 18 hijos del corazón, ¿cómo le explico eso al fiscal?”.

En declaraciones a AM 750, Sala agregó además que "Macri, Morales y sus empresarios amigos hambrean al pueblo". "Están desesperados, teniendo todos los medios y la Justicia a su favor no son queridos por los humildes de nuestra patria". Además, recordó a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y pidió "una Navidad para todos y no para unos pocos". "El tiempo los va a juzgar a ellos por el mal que le están haciendo a los que estamos presos", agregó.

Por otro lado, se solidarizó con “todos los compañeros que están presos”, y dijo que el que más le dolió fue el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, detenido por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. “Lo conozco de militante, como un compañero, y me duele porque él ya estuvo preso por ser militante en la dictadura y ahora tiene que pasar lo mismo”, remarcó.