"Sandrín" contra Triaca: "Para esta gente que tiene plata, te tienen que negrear"

La ex empleada de la familia Triaca, Sandra Heredia, exigió la renuncia del ministro de Trabajo, relató que tiene miedo de no volver a conseguir empleo y detalló por qué inició un nuevo reclamo, luego de haber sido indemnizada por $340.000. La semana pasada, BigBang adelantó que la ex casera despedida mediante un audio de WhatsApp reclamaría por daños y perjuicios y por calumnias e injurias.

En declaraciones a FM La Patriada, Heredia relató que luego de haber sido despedida mediante un audio de WhatsApp en el que el propio ministro la insultaba, se cortó todo tipo de relación con la familia Triaca. “Nunca me pidieron perdón, sí pidió perdón al resto, al mundo, a la sociedad, pero hacia mi persona jamás”, se quejó.

En este sentido remarcó que Triaca debiera “dar un paso al costado y renunciar”, y señaló que le pediría al ministro que “reconozca el daño” que le hizo. “Puedo cometer errores, me pude retrasar, soy un ser humano. Lamentablemente para esta gente que tiene mucha plata vos sos una mina que tenés que laburar y te tienen que negrear y es así”, disparó.

El temor de Sandra Heredia es no poder hallar empleo en el corto plazo. La mujer trabajó en negro entre 2012 y 2015 para la familia Triaca, y fue blanqueada unos 15 o 20 días antes de que Mauricio Macri ganara las elecciones presidenciales. Luego, en abril de 2016, fue designada como delegada en la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), en la seccional San Fernando. Sin embargo, ese contrato vence el 12 de febrero, con el fin de la intervención.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quedó envuelvo en el escándalo por la denuncia de su ex empleada.

“Todavía no tuve ninguna posibilidad de trabajo, todavía no salí a buscar nada. Estoy con bronconeumonía, estoy con parte de enferma”, comentó. Lo más llamativo, sin embargo, es que relató que tiene temor de salir a la calle: “Me fijo mucho cuando salgo, me da miedo, no pensé que iba a haber tanta repercusión con este tema. Pero no sólo por eso, me da miedo el tema laboral, me va a costar conseguir trabajo, siendo él el ministro de Trabajo”.

La semana pasada Heredia inició un nuevo reclamo a la familia Triaca por daños y perjuicios y por calumnias e injurias, debido a una serie de declaraciones televisivas que hizo Carlos Triaca, hermano del ministro y empleador de la ex casera, quien la señaló como responsable en una serie de faltantes en la propiedad y apuntó a un supuesto “problema psíquico”.

De este modo, el reclamo asciende a unos $3,7 millones, cifra que según detalló a BigBang su abogado, Waltar Lasagno, simbolizaría el salario actual de Heredia multiplicado por unos 15 años, que es el tiempo que le falta a la ex empleada de los Triaca para jubilarse, debido a la complicación que le provocarán a Heredia las declaraciones de Carlos Triaca para conseguir empleo en un futuro.

Según Heredia, la carta documento enviada la semana pasada volvió con una rotunda negativa por parte de su ex empleador, quien aseguraba no haber dicho que su empleada tenía problemas psíquicos. “Me sorprendió que hablara de eso, porque hemos tenido una buena relación, yo no quería hacer nada, me puse mal cuando fui a la casa y me habían roto la puerta, como si yo fuese Pepita la Pistolera”, comentó entre lágrimas la ex empleada.