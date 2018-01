Sueños Compartidos: ordenan allanar la sede de Madres de Plaza de Mayo

En plena feria judicial, el el juez en lo comercial Javier Cosentino ordenó un allanamiento, esta mañana, a la sede las Madres de Plaza de Mayo, la cual fue resistida por su titular Hebe de Bonafini y demás miembros por considerarla ilegal.

[AHORA] Un nuevo capítulo del plan de persecución a las Madres. Habilitaron la feria judicial de manera ilegal y sin fundamento, con intervención del Ejecutivo y sin notificar a las Madres. Esto viola manifiestamente las garantías constitucionales. pic.twitter.com/EyrLIE8QMd — Prensa Madres (@PrensaMadres) 29 de enero de 2018

"Desde esta mañana, síndicos, abogados y un grupo de unas 12 personas intentó allanar ilegalmente nuestra Casa pero no los dejamos entrar, porque no nos notificaron", dijo la presidenta de Madres, quien calificó la orden de ilegal ya que no fueron notificadas. Hebe le atribuyó a la medida "razones políticas" y la calificó como un "nuevo acto de persecución contra las Madres".

A dos días del fin de la feria la connivencia del Ejecutivo y el Partido Judicial se evidencia una vez más. Para realizar un trámite nombran nuevo síndico y escribano sin notificar a las Madres lo que representa una violación de las garantías constitucionales.#ConLasMadresNo pic.twitter.com/dyDuNJ7Tfp — Prensa Madres (@PrensaMadres) 29 de enero de 2018

Según trascendió, el juez de feria Cosentino dispuso el procedimiento en el marco de la causa de la quiebra de la Fundación que tuvo a su cargo el programa "Sueños compartidos", originada en demandas de acreedores y a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 8.

Orden de allanamiento emitida por el juez Cosentino.

"Dicen que hacen todo esto es para establecer qué es de la Fundación y qué es de Madres, pero acá todo es de la Asociación" Madres de Plaza de Mayo, señaló Bonafini.

"Quieren hacer un inventario para justificar que acá hay cosas de la Fundación para llevárselas. Hay diez vitrinas de regalos del mundo, hay cuadros, todo es memoria y es de la Asociación. Tienen que venir como corresponde, tenemos que estar avisadas. Ellos quieren venir cuando quieren", dijo Bonafini en conversación con C5N.

Según el documento judicial, de advertirse "algún tipo de riesgo en la conservación de los bienes inventariados" los funcionarios judiciales están facultados para "proceder a la inmediata clausura del inmueble y/o de los sectores donde se encuentren depositados" y "requerir el auxilio de la fuerza pública".

Hebe de Bonafini resisitió el allanamiento.

En julio de 2017, otro juez había ordenado la clausura y desalojo de la sede de Hipólito Yrigoyen al 1500 pero esta no se concretó porque allí funciona la Asociación Madres de Plaza de Mayo.