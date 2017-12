¿Te acordás de los Patacones? En un pueblo de Santa Fe empezaron a pagar con bonos

No es una buena noticia. Sería ideal que no se hiciera costumbre. No se puede decir, por ahora, que marque tendencia. Pero trae recuerdos letales. Intiyaco, un pequeño municipio en el norte de Santa Fe, le pagó a 100 empleados temporarios, a modo de "premio", un bono de fin de año con una cuasimoneda sin respaldo del Banco Central.