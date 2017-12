Tensión: cómo la interna Tinelli-Cristóbal puso en jaque al hombre fuerte de la AFIP

En las últimas horas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó ante el juez Julián Ercolini, quien procesó por defraudación a los dueños del Grupo Indalo, un detalle de la deuda total del holding de Cristobal López, la cual asciende a $ 17.042.509.692, duplicando los $ 8.000 millones iniciales.

Alberto Abad le reclama al Grupo Indalo la suma de $17.042.509.692.

Además, Marcelo Tinelli le reclama al ex zar del juego K la suma de $ 121.144.838 (con 43 centavos) en concepto de los sueldos de todo el año impagos y la transferencia de las acciones (de Ideas de Sur).

Pero esto que parece ser una contienda entre empresarios, también llegó a poner en jaque a Alberto Abad, titular de la AFIP y uno de los funcionarios de mejor reputación al frente de ese organismo.

Sucede que en octubre, Cristóbal y su socio Fabián de Sousa manifestaron su intención ante la AFIP de vender C5N y Radio 10, tras la crítica situación fiscal en la que se enontraban tras retener el impuesto a la venta de combustibles en la petrolera Oil.

De Sousa y López manifestaron su intención de vender C5N en octubre pasado.

En ese momento, la AFIP les impidió "disponer libremente de la participación que posean en esas sociedades en virtud de la inhibición que alcanza a todas las partes que intervendrían en la operación”, decisión que elevó al juez Ercolini.

Esta decisión del ente recaudador se basó en la intención de ejecutar toda la deuda ($ 8 mil millones) y no acceder al pedido de un plan de pagos solicitado por el Grupo Indalo, trabando de esa manera la venta. Mientras tanto empresarios allegados a la Casa Rosada habrían estado intentando desembarcar en el holding, según se rumoreaba en los pasillos de Presidencia.

Pero Abad se mantuvo firme en su postura de mantener el reclamo fiscal, dado que al momento de la presentación del concurso de acreedores, el empresariono no era solvente, y no podía regularizar la millonaria deuda con el fisco.

Torello se enfrentó con Abad por el interés de un "empresario amigo" en sus compañías.

Esta decisión le valió un enfrentamiento con José Torello, jefe de asesores y uno de los dirigentes más cercanos a Macri. Sucede que la venta del Grupo Indalo se negociaba con OP Investments, cuyo titular, el financista Ignacio Rosner, a quien Torello conoce del Colegio Newman y con quien se reunió antes de que avanzara con la sugestiva compra.

Fue en ese momento que la continuidad de Abad peligró, porque además tenía abierto otros frentes, como la demanda a Mercado Libre por $ 500 millones en impuestos no pagados, por una errónea aplicación de las desgravaciones de la ley del software.

Sin embargo, hace unas semanas el presidente Mauricio Macri, salió a darle la derecha al jefe de la AFIP. "Hay que andar bien con la AFIP, si no hay que preguntarles a algunos que hoy están en los diarios. Hay que pagar los impuestos. No hay que apropiarse de impuestos que no son propios", dijo dirigiéndose a Abad en el acto de lanzamiento de la plataforma digital Exporta Simple. Hay Abad para rato.