Triaca echó a Sandrita, su casera que dice estar en negro, con un violento audio

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales un audio de WhatsApp que habría sido enviado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a una mujer que trabajaba como casera en una quinta de la familia del funcionario de gobierno.

“Sandra, no vengas, eh, no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre; sos una pelotuda”, es lo que se escucha en el audio que habría salido de la boca del titular de la cartera laboral.

El titular de la cartera de Trabajo, envuelto en un escándalo.

El sitio Opi Santa Cruz fue el que publicó el audio y asegura que la mujer en cuestión es Sandra Heredia, casera de la quinta de la familia Triaca, quien fue despedida de su trabajo, en el cual no estaba registrada.

“A mí me echaron como un perro, porque el sábado estaba en mi casa en la quinta, donde me encontraba pintando, y se acercó el cuñado de Jorge, Sergio Borsalino, y me pidió que me fuera porque ya no trabajaba más”, señaló la mujer al mencionado medio.

Carlos Triaca, hermano del ministro, aseguró que Heredia era empleada suya y que la misma se encontraba en blanco "cien por ciento". El hombre explicó que existe una demanda laboral de por medio y denunció faltante de objetos en la casa, que provocaron el despido.

Por otra parte, el hermano del funcionario se mostró arrepentido por el violento audio y pidió disculpas a todos los que lo oyeron.