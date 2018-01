Triaca, en la cuerda floja: en la Casa Rosada ya suenan posibles reemplazos

La cúpula del poder macrista intentó ponerle punto final al escándalo que involucró a Jorge Triaca, ministro de Trabajo que maltrató a una ex empleada doméstica quien además trabajó años en negro e incluso había sido nombrada en la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), pero en la Casa Rosada los resabios del terremoto que rodearon al funcionario no cesan.

Triaca, en la mira por el escándalo con su ex empleada doméstica.

Es que en los pasillos de la casa de gobierno, funcionarios rasos y operadores macristas deslizaron versiones sobre una eventual salida de Triaca del poder. Las especulaciones llegaron a oídos de gremialistas y empresarios quienes escucharon, incluso, los apellidos que se barajaron como posibles reemplazantes: desde Marcelo Villegas, el jefe de la cartera laboral en la provincia de Buenos Aires, hasta la senadora Gladys González. En un segundo plano están el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, (rechazó de plano esta posibilidad) y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsada por un sector empresario, según consignó el diario La Nación.

Macri respaldó a Triaca pero surgen versiones de un reemplazo.

Estas versiones se contraponen con la defensa que realizó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, días atrás en radio Mitre. "Si bien es un error, no sentimos que eso sea algo que tenga que costarle el cargo", dijo con rostro de acero.

En tanto, quienes defienden al ministro sostienen que la relación con Sandra Heredia, la ex empleada, no era del ministro sino de su hermano Carlos y que las designaciones en el SOMU no fueron hechas por Triaca. Todo es bien discutible.

Con los días, surgieron nuevos datos sobre nombramientos en gremios intervenidos. Roberto José Porcel, un abogado cercano a Triaca, fue hasta hace poco director general del SOMU y en simultáneo ocupó un cargo en la Unión del Personal de Seguridad (Upsra), que también está intervenida. Una situación similar sería la de Silvio Torres, que tiene un cargo jerárquico en el gremio marítimo y también estaría nombrado a sueldo en la Upsra.

Sin un variado abanico de opciones, en el Gobierno no descartan echar mano del equipo de María Eugenia Vidal. Villegas, el ministro de Trabajo bonaerense, cuenta con un logro que le valió los elogios del Presidente: la caída de Juan Pablo "Pata" Medina, el líder de la Uocra platense. Sin embargo, su perfil más empresario que político no le sería favorable.