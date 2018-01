Vidal apunta al juego: cierra tres casinos y licita 3.800 máquinas tragamonedas

La provincia de Buenos Aires tendrá tres casinos menos y sólo quedarán en funcionamiento nueve. El 31 de diciembre había cerrado sus puertas el casino de Valeria del Mar y en los próximos meses se sumarán el de Necochea y el de Mar de Ajó. El contrato entre la Provincia y esos casinos llegó a su fin y la gobernadora decidió darlos de baja. Lo mismo ocurrirá con el bingo de Temperley, que administraba la empresa Codere y planeaba mudarse a Puente La Noria.

Vidal apunta al juego: cierra tres casinos.

Las máquinas tragamonedas de los tres casinos, que representan más del 70% del total de las apuestas, eran provistas y operadas por la empresa Boldt. La Provincia decidió, sin embargo, cerrar también los juegos de paño, que no se pueden privatizar por mandato constitucional. Los empleados de Lotería de la Provincia serán reubicados en casinos cercanos.

María Eugenia Vidal hará el anuncio oficial hoy, en la Casa de Gobierno de la Provincia. “En estos primeros dos años nos pusimos como objetivo que el juego no creciera. No se agregó ni una máquina más, no abrimos una sola agencia de lotería y el bingo que estaba a punto de abrirse no abrió. Ahora seguirá una etapa en la que vayamos restringiendo más el juego”, afirmó la mandataria ayer.

Vidal realiza el anuncio hoy.

La gobernadora oficializará también el llamado a licitación pública para la explotación de 3.860 máquinas tragamonedas, que quedarán repartidas en 7 casinos. Se impondrá el competidor que garantice mayor participación al Estado y será por” canastas”. En rigor, un oferente se quedará con la explotación de Tigre y Pinamar; otro, con la del Central (Mar del Plata) y Monte Hermoso; y uno más administrará las máquinas del Hermitage (Mar del Plata), Miramar y Tandil. Las nuevas concesiones serán por un plazo de 20 años.

Vidal licitará 3800 máquinas tragamonedas.

En la Gobernación creen que la intención de acotar el mercado podría generar ofertas más competitivas. Los oferentes deberán comprar el pliego y se establecerá un sistema de puntaje: deberán demostrar que provienen del sector y que tienen respaldo patrimonial. El factor que tendrá más peso en la ecuación, sin embargo, será el porcentaje que de ganancia que le ofrezcan a la Provincia.