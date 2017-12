Vidal discutió con un grupo de guardavidas que le reclamaba en Mar del Plata

Un grupo de guardavidas le hizo un reclamó a María Eugenia Vidal, que descendió del vehículo que la trasladaba y los enfrentó: “Esta es la peor manera de vincularnos”. Ocurrió después de un acto en la ciudad de Mar del Plata, a donde la mandataria provincial inauguró un parador público. El episodio ocurrió esta mañana, durante la visita de Vidal a Mar del Plata. Allí presentó el nuevo sistema de playas públicas, en la costa, a la altura de la avenida Constitución. Uno de los motivos del reclamo a la gobernadora bonaerense era la incorporación de ocho guardavidas. El grupo que encabezó la protesta era de apenas 20 personas. Molesta, la gobernadora descendió del vehículo y los enfrentó cara a cara, rodeada por custodios y funcionarios que se encontraban presentes, como el secretario de la gobernación, Fabián Perechodnik. “Yo recibo a todo el mundo. ¿A ustedes les parece que esta es la manera de vincularnos?”, les recriminó Vidal, quien además los reprochó: “¿A ustedes les parece esta violencia?”. El grupo de trabajadores había bloqueado el paso de la gobernadora, que acababa de terminar el acto.

“Me tengo que bajar del auto para que esto no suceda. Me parece que esta es la peor manera de vincularnos”, agregó Vidal, mientras los trabajadores le explicaban que un funcionario les había prometido que ella atendería el reclamo: “Nos dijeron que usted nos iba a atender cuando subiera”, insistían.

“La manifestación y la protesta es un derecho. Esta no es la manera. La Policía no les va a pegar, no los va a reprimir. ¿Ustedes quieren que yo los escuche? Esta no es la manera”, agregó, enojada, la gobernadora.

Según Infobae, Perechodnik relató que tuvo un encuentro con el secretario general del sindicato. "Como habíamos acordado, tomamos el reclamo, que tiene que ver con la órbita municipal", aclaró.

El momento en el que Vidal se enfrentó con el grupo de trabajadores que le reclamaba.

El dirigente que discute con Vidal es Néstor Nardone, secretario general del sindicato de guardavidas, un hombre vinculado al intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien luego de la fuerte discusión con Vidal pidió disculpas durante una entrevista con Radio Brisas. "Hubo un malentendido y por eso quiero pedirles disculpas a la gobernadora y a todo el grupo que estuvo trabajando para recuperar estas playas que estaban abandonadas, la gente tomó mal que la gobernadora no los iba a recibir y salió a cruzarse en su camioneta y pasó lo que pasó", sostuvo.