Zannini seguirá preso: la Cámara Federal le rechazó el pedido de excarcelación

La Cámara Federal porteña rechazó el pedido de excarcelación presentado por el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, en el marco de la causa que investiga el encubrimiento del atentado a la AMIA con la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. El ex funcionario fue procesado junto a la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y a otros dirigentes de la gestión anterior, como Luis D’Elía, quien también se encuentra detenido.

Zannini había presentado días atrás el pedido de excarcelación ante la Cámara Federal porteña, con el argumento de que ya no puede entorpecer la investigación porque el juez federal Claudio Bonadio dio por cerrada la etapa de investigación y envió la causa a juicio oral.

De acuerdo al argumento de la defensa ante los camaristas, Zannini carece de otras causas en la Justicia, tiene arraigo y se presentó en una comisaría de Santa Cruz a consultar si había una orden de detención en su contra, minutos después de que observara un fuerte operativo en los alrededores de su vivienda.

Por eso, su abogado Mariano Fragueiro Díaz, había solicitado que hubiera un trato similar al que recibió el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, quien también fue procesado, aunque sin prisión preventiva. Se trata del expediente en que además ordenaron la detención de la ex presidenta, quien no se encuentra detenida debido a que cuenta con la protección de los fueros parlamentarios.

Este mediodía, los camaristas de turno en la primera quincena de enero, Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia, rechazaron el pedido de Zannini, en el marco de la causa en la que se encuentra procesado con preventiva por el supuesto encubrimiento a ciudadanos iraníes con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA.