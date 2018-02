Moria, desatada, ahora se la agarró con Dalma: "Atrasás mamita, ocupate de tu boda"

En medio de un debate caliente en la televisión sobre el feminismo, Moria Casán decidió salir a opinar sobre las diferentes figuras del espectáculo que hablan sobre el tema. Entre ellas, la diva criticó duramente a Jimena Barón, y además de tratarla como "lesbiana no asumida", le dijo que su música era "inescuchable".

Al enterarse de las críticas, Dalma Maradona decidió defender a su amiga, y en Twitter, dijo que tratar a alguien de lesbiana, atrasa. Por eso, sin pelos en la lengua, Moria Casán optó por responderle a la hija del "Diez", y entre otras cosas, le dijo que la que en verdad atrasa es ella, por ponerle una perimetral a la novia de su padre.

Moria Casán criticó fuertemente a Dalma Maradona.

Todo comenzó en la tarde del martes, cuando Malena Pichot se sentó en el living de Intrusos para hablar del feminismo. Luego de una extensa charla, Moria Casán salió al aire desde un móvil y dijo que no cree en el discurso de muchas estrellas del espectáculo.

Moria se refirió particularmente a Jimena Barón, y en un mensaje que le envió a Jorge Rial, sostuvo que la ex de Daniel Osvaldo esconde su elección sexual detrás de sus canciones, y que es una "lesbiana tapada" que no se asume.

"Yo no la puedo escuchar. No me gusta lo que hace, no le creo tampoco. No le creo el discurso. Me parece un varoncito con v. Igual, no me interesa hablar de esta piba, no le creo el discurso feminista", agregó.

Tras estas polémicas palabras, Dalma Maradona utilizó su cuenta de Twitter para defender a su amiga, y allí, explicó que "(llamar a alguien) lesbiana para tratar de descalificar u ofender a alguien atrasa mil".

Yo creo que usar la palabra lesbiana para tratar de descalificar u ofender a alguien ATRASA MIL!!!! Nada, eso ... Doy fe que desde pendeja de “tapada” no tenes NADA! Te ❤️@baronjimena — Dalma Maradona (@dalmaradona) 31 de enero de 2018

Lejos de llamarse al silencio, la "One" optó por hacer su típica catarata de comentarios, y en su perfil de Twitter, le respondió a Dalma: "No entendés que yo no uso la palabra lesbiana para descalificar, la uso como usar la palabra tiempo, atrasás vos mamita que le ponés perimetral a la novia de tu papá y con todos los quilombos que tenés te metés en algo que no entendés".

Dalmita no entendés que yo no uso la palabra lesbiana para descalificar, la uso como usar la palabra tiempo, atrasás vos mamita que le ponés perimetral a la novia de tu papá y con todos los quilombos que tenés te metés en algo que no entendés. Hace años que lucho x la diversidad! — Moria Casán (@Moria_Casan) 1 de febrero de 2018

"Cuando eras una nena vivíamos en el mismo edificio y jugabas con SOFÍA, tu papá venía con tu mamá a Gaysoline! Te hablo de 30 años atrás. Ocupate de tu boda, sé feliz, no estés amargada que das tan chiquita a señora mayor", dijo enojada Moria, y para rematar, volvió a traer a la conversación el nombre de Oliva: "Te recomiendo una rica fruta para endulzarte un poco, el melón ROCÍO de miel".

Jajajajajaja! Te pido disculpas si no entendí tu uso de la plabra lesbiana como “tiempo” y si te molesto que opinara! Lejos está de mi querer pelear, más que nada porque amo a tu hija y soy fan de tus frases! Pero bueno... no entendí bien! ����♀️ — Dalma Maradona (@dalmaradona) 1 de febrero de 2018

Para cerrar el tema, de forma irónica, la hija de Maradona le pidió disculpas a Moria, y le dijo que lo último que quiere es pelear con ella. "Te pido disculpas si no entendí tu uso de la plabra lesbiana como “tiempo” y si te molesto que opinara! Lejos está de mi querer pelear, más que nada porque amo a tu hija y soy fan de tus frases", finalizó.