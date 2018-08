2

La causa quedó en manos del juez federal Claudio Bonadio, y es impulsada por el fiscal Carlos Stornelli. Entre los citados a indagatoria se encuentra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que deberá visitar otra vez los tribunales federales de Comodoro Py el 13 de agosto. También lo deberán hacer su ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el detenido ex ministro de Planificación, Julio De Vido.