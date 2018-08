2

Se trata de ex funcionarios, como el ex segundo de Julio De Vido, Roberto Baratta, y su chofer, Oscar Centeno, que registró en cuadernos el traslado de bolsos con dinero que provenía de coimas. Cristina Kirchner suma un nuevo pedido de desafuero en el Senado. Además, cayeron el dueño del grupo Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, y un ex gerente de IECSA - la empresa que perteneció a la familia de Mauricio Macri -, Javier Sánchez Caballero.