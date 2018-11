BuenDomingo: de la Superfinal a la causa de los cuadernos, las tapas del domingo

2

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, realizó una serie de entrevistas en la que se manifestó a favor de que los magistrados y empleados de Poder Judicial paguen ganancias, pero con algunos reparos.

"La cuestión no es si pagan o no pagan Ganancias. La cuestión es la intangibilidad de la remuneración. No está en juego pagar Ganancias. Lo que está en juego es si eso implica una reducción del sueldo de bolsillo de los jueces y funcionarios", afirmó