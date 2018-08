BuenJueves: dólar por las nubes, escraches a funcionarios y el nuevo round de CFK con Bonadio

5

El juez federal Claudio Bonadio volvió a citar a declarar a indagatoria a la ex presidenta y actual senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa en donde la investiga por asociación ilícita y que se conoce como "Cuadernos de las coimas". La medida, según fuentes judiciales, se tomó después de la última tanda de empresarios y ex funcionarios que declararon como arrepentidos.

Entre ellos se encuentra el ex secretario de Obras Públicas, José López, que incluso nombró a ex funcionarios que estaban dentro del esquema. La ex presidenta cargó contra el juez, a quien consideró como funcional al oficialismo para generar noticias que busquen tapar el alza del dólar.