3

El ex ministro de Planificación fue condenado por el delito de administración fraudulenta, aunque no por el de estrago culposo. El ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos, Gustavo Simeonoff, otro de los acusados, fue absuelto. De Vido además fue inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos de por vida.

El Tribunal Oral N° 4 solicitó además el desafuero inmediato del diputado (ya desaforado en otra causa) para que la prisión (hoy De Vido está bajo prisión preventiva) se haga efectiva. Los familiares de las víctimas celebraron la decisión de la Justicia y consideraron que era un día histórico.