BuenJueves: las 7 noticias que tenés que leer para empezar el día con toda la información

El Ejecutivo analizaba la firma de un decreto para que el bono sea obligatorio para todas las empresas, y el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, confirmó que analizaban una línea de crédito para los sectores que no lo puedan pagar. Según la UIA, seis de cada diez empresas no podrían hacer frente al plus salarial.

El bono fue acordado el martes en una reunión con la CGT. En una primera instancia se acordó que sea de hasta $5.000, en dos tramos. Los empresarios presionaban para que sea un adelanto a cuenta de futuros aumentos, mientras que la central obrera amenazó con ir al paro si no se concreta el plus.