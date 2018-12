6

El radical Juan Carlos Marino habló por primera vez ayer, una semana después de haber sido denunciado por su ex asesora Claudia Guebel por abuso sexual. Aseguró que pondrá “a disposición” los fueros como senador, algo que no está permitido. Además, negó la acusación: “Niego haber tenido una situación como la que se ha denunciado. No he sido formalmente notificado, tomé conocimiento por los medios”, leyó.