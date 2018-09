1

Fue anunciado por la titular del Fondo, Christine Lagarde, junto al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. La Argentina recibirá U$S 36.200 millones hasta 2019, mientras que con el acuerdo firmado tres meses y medio atrás se esperaba un desembolso de U$S 17.400 millones hacia fines del año que viene. Es un incremento de U$S 7.100 millones sobre el acuerdo anterior.

Una parte del dinero llegaría este año, entre este mes y diciembre, con dos desembolsos por U$S 6.000 millones, mientras que en 2019 ingresarían otros cuatro para sumar U$S 11.500 millones restantes. El repago de los recursos se hace, de acuerdo a las reglas del FMI, en ocho cuotas trimestrales a partir de los casi tres años del primer desembolso.